Ấm áp 'Ngày hội Trăng rằm' tại Bệnh viện Nhi Hà Nội

Trao tặng kinh phí và quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bênh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: Phạm Ban

Trung thu là Tết đoàn viên, là dịp trẻ thơ được quây quần rước đèn, phá cỗ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, mùa trăng năm nay lại diễn ra giữa những chuỗi ngày nỗ lực chiến đấu với bệnh tật, tạm xa mái trường và bạn bè.

Thấu hiểu điều đó, chương trình “Ngày hội Trăng rằm năm 2026” với thông điệp “Mang Trung thu đến bên giường bệnh - Gieo mầm hy vọng, thắp sáng nụ cười” đã biến không gian bệnh viện trở nên ấm áp, ngập tràn tình yêu thương.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng trao kinh phí và quà theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND cho Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: Phạm Ban

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh, ngành Y tế Thủ đô luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới công tác bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động ý nghĩa và kịp thời này sẽ là nguồn động viên lớn, tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi và gia đình trên hành trình điều trị.

Dịp này, thực hiện Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã trao tặng kinh phí hỗ trợ 15 triệu đồng cùng phần quà trị giá 2 triệu đồng cho Bệnh viện Nhi Hà Nội để chăm lo cho các bệnh nhi.

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Phạm Ban

Đồng hành cùng chương trình, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã tài trợ tổng kinh phí 100 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng được trao hỗ trợ trực tiếp viện phí cho 20 bệnh nhi mắc bệnh nặng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 3 triệu đồng); 100 suất quà Trung thu trị giá 10 triệu đồng cùng 30 triệu đồng kinh phí tổ chức ngày hội.

Phó Tổng Giám đốc Shinhan Việt Nam Lee Jong Hyuck bày tỏ sự xúc động và kỳ vọng những phần quà nhỏ sẽ tiếp thêm niềm vui, sự ấm áp cho các em nhỏ trong mùa trăng rằm.

Trao những suất quà ý nghĩa tới các em nhỏ dịp Trung thu. Ảnh: Phạm Ban

Thay mặt đội ngũ y, bác sĩ và người nhà bệnh nhi, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, trân trọng cảm ơn sự chung tay của Sở Y tế, các đơn vị bảo trợ và doanh nghiệp đồng hành. Sự sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần là "liều thuốc" quý giá giúp xoa dịu nỗi đau bệnh tật, tiếp thêm niềm tin để các em sớm bình phục, trở về với gia đình và giảng đường thân thương.