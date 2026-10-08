Ấm áp ngày hội Sene Dolta của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long

Sáng ngày 8/10, tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long, UBND xã Bình Phú đã long trọng tổ chức lễ Sene Dolta (hay còn gọi là Vu Lan tưởng nhớ ông bà tổ tiên) của đồng bào Khmer đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quang cảnh buổi lễ chào mừng Sene Dolta của người dân tại xã Bình Phú (Ảnh: Trí Trần)

Hiện nay, xã Bình Phú có 3 dân tộc cùng sinh sống gồm Kinh - Khmer - Hoa với tổng số 2.516 hộ và 7.731 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số Khmer chiếm trên 20% với nhiều bản sắc văn hóa đặc trưng. Lễ Sene Dolta năm nay diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng với các nghi thức truyền thống đặc sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Điền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phú - cho biết đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tín ngưỡng, tôn giáo đang từng bước phát triển. Bà con đã tích cực tiếp cận khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, nuôi trồng và mua bán nhỏ, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập.

Đặc biệt, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc ổn định, kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo.

Ông Nguyễn Thanh Điền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phú phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Trần)

Lễ hội Sene Dolta của đồng bào Khmer thường được tổ chức 3 ngày, ngày thứ nhất là ngày cúng rước ông bà quá cố, các gia đình dọn dẹp nhà cửa khang trang, lau chùi bàn thờ sạch sẽ, chuẩn bị mâm cỗ rồi mời các thành viên quây quần thắp nhang, đèn, khấn mời linh hồn ông bà và người quá cố về dự ăn uống cùng con cháu.

Ngày thứ hai là ngày cúng chính, vào buổi trưa, đồng bào Khmer chuẩn bị mâm cơm cùng bánh, trái mang vào chùa để tổ chức cúng tập thể.

Ngày thứ ba là lễ cúng tiễn, mỗi nhà chuẩn bị một mâm cơm, mời vài vị sư sãi cùng họ hàng thân tộc trong phum sóc đến nhà tụng kinh cầu siêu để tiễn đưa linh hồn ông bà quá cố về cõi khác.

Đông đảo bà con địa phương người đồng bào Khmer đến tham dự. (Ảnh: Trí Trần)

Chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ, ông Sơn Thạch Kim - Người có uy tín tại xã Bình Phú - cho hay ban quản trị các chùa và đồng bào Khmer luôn ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ông cũng bày tỏ quyết tâm tiếp tục vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và đặc biệt quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Sơn Thạch Kim - Người có uy tín tại xã Bình Phú chia sẻ về lễ hội sắp tới. (Ảnh: Trí Trần)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà Báo và Công Luận, anh Thạch An Bình, đại diện Đoàn Thanh niên xã Bình Phú, đồng thời là một người con của đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn, bày tỏ niềm phấn khởi. Anh mong thời gian tới, Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để bà con người Khmer phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế giúp bà con tiếp cận sâu rộng hơn với khoa học công nghệ trong tương lai.

Anh Thạch An Bình, đại diện Đoàn Thanh niên xã Bình Phú, chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về lễ Sene Dolta. (Ảnh: Trí Trần)

Với tinh thần quyết tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, đời sống của đồng bào Khmer nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung không ngừng được cải thiện.