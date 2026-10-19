Ấm áp “Ngày hội gắn kết công nhân môi trường” năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng cấp tỉnh; cán bộ, công nhân viên, người lao động các công ty, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự chương trình.

Lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa cùng các đại biểu dự chương trình.

Ngày hội gắn kết công nhân môi trường năm 2026 là cơ hội giao lưu, kết nối và tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường - những người hằng ngày giữ gìn cảnh quan đô thị và môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Chương trình còn là dịp để gửi những lời tri ân ý nghĩa tới các nữ công nhân, người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa Nguyễn Minh Tuấn phát biểu khai mạc chương trình.

Theo đại diện Hiệp hội các Công ty Môi trường tỉnh Thanh Hóa, người lao động là lực lượng nòng cốt, quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm các chính sách phúc lợi không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những nỗ lực bền bỉ của công nhân, người lao động. Đây cũng là lý do để Hiệp hội tổ chức “Ngày hội gắn kết công nhân môi trường” nhằm tiếp thêm động lực cho lực lượng lao động ngành môi trường tiếp tục gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng gửi tới các cán bộ, công nhân, người lao động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; đặc biệt gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ công nhân, người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ công nhân, người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công nhân, người lao động là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường, với công việc thường xuyên, vất vả và thầm lặng, đã góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị, bảo đảm môi trường sống cho Nhân dân. Những tuyến phố sạch đẹp mỗi ngày có sự đóng góp thiết thực của các công nhân môi trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức vì cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng hoa chúc mừng cán bộ, người lao động nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ công nhân môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho rằng, đời sống và điều kiện làm việc của công nhân môi trường vẫn còn nhiều khó khăn; nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn hiện hữu.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm bảo đảm kinh phí chi trả tiền lương, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm lao động thủ công; quan tâm hỗ trợ công nhân tiếp cận nhà ở xã hội, nâng cao tay nghề, cải thiện điều kiện làm việc và ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã đặt sức khỏe, an toàn của người lao động lên hàng đầu; tổ chức công đoàn và Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.

Đồng chí cũng kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, góp phần chia sẻ khó khăn với công nhân môi trường, chung tay xây dựng Thanh Hóa ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng biển tượng trưng kinh phí trao quà cho các đơn vị.

Tại ngày hội, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Ban Tổ chức, các đơn vị, đối tác đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người lao động; tôn vinh cán bộ, công nhân có thâm niên gắn bó với nghề và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Người tốt việc tốt”.

Ban Tổ chức trao quà cho các cá nhân có nhiều cống hiến và gương người tốt việc tốt.

Cũng tại ngày hội, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hội thao gắn kết người lao động.