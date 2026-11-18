Các đại biểu và đại diện nhân dân 5 tổ dân phố chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Ba Đình. Ảnh: Thu Phương

Chiều 18-11, tại đình Ngọc Hà, liên tổ dân phố số 14, 15, 16, 17, 18, phường Ba Đình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dự ngày hội có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Đình Nguyễn Thị Minh Hồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Võ Hồng Vinh cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ngày hội mở đầu bằng nghi thức dâng hương tại di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đình Ngọc Hà, thể hiện lòng thành kính và tri ân các bậc tiền nhân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại di tích đình Ngọc Hà. Ảnh: Thu Phương

Không gian triển lãm ảnh “Dấu phố - Tình làng” giới thiệu những hoạt động và nét đẹp văn hóa của cộng đồng dân cư.

Trong không gian giàu giá trị lịch sử và văn hóa ấy, người dân cùng hòa mình vào những làn điệu dân ca quan họ, các tiết mục văn nghệ quần chúng và tham quan triển lãm ảnh “Dấu phố - Tình làng”, qua đó thêm gắn bó, tự hào về truyền thống của quê hương.

Những tiết mục văn nghệ do người dân các tổ dân phố biểu diễn góp phần tạo không khí đầm ấm, gắn kết tại ngày hội.

Tại ngày hội, đại diện Ban Công tác Mặt trận báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Đình Nguyễn Thị Minh Hồng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân 5 tổ dân phố đã đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, các mô hình “Tuyến phố không rác”, “Sẻ chia yêu thương - lan tỏa nghĩa tình” có hiệu quả thiết thực trong giữ gìn cảnh quan môi trường, chăm lo đời sống người dân và phát huy trách nhiệm cộng đồng.

Trong năm 2026, các tổ dân phố đã huy động hơn 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và duy trì các hoạt động vì cộng đồng. Theo lãnh đạo phường, những kết quả này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự đồng lòng và trách nhiệm của người dân đối với những công việc chung của khu dân cư.

Nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Minh Hồng bày tỏ mong muốn mỗi gia đình thực sự là một tế bào văn hóa; mỗi người dân là một hạt nhân đoàn kết; mỗi tổ dân phố là một cộng đồng văn minh, trách nhiệm và nghĩa tình.

Về nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo phường đề nghị các tổ dân phố tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cùng với đó, cần quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ ngày hội, UBND phường biểu dương 33 gia đình văn hóa tiêu biểu, khen thưởng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số và trao 10 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, VietinBank Chi nhánh Ba Đình trao 16 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, cho học sinh vượt khó học tốt tại liên tổ dân phố.

Ngày hội khép lại bằng bữa cơm đại đoàn kết, nơi các thế hệ cư dân cùng gặp gỡ, sẻ chia, vun đắp tình làng nghĩa xóm, tiếp nối những giá trị văn hóa và nghĩa tình được gìn giữ trong cộng đồng dân cư Ba Đình.