Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hòa trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại ấp 7 Xáng 1. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Ngày 18/11, các ấp trên địa bàn xã Đông Hòa đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để cán bộ và người dân gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống đoàn kết của dân tộc, đồng thời nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương.

Tại ngày hội, người dân được thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự và chăm lo an sinh xã hội. Nhìn lại kết quả đã qua, mỗi người thêm ý thức trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương vận động xây mới 33 căn, sửa chữa 6 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những căn nhà kiên cố giúp các gia đình ổn định chỗ ở, vơi bớt khó khăn và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Phan Thị Hiếm, ngụ ấp 7 Xáng 1 là một trong những hộ được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết. Có mái ấm kiên cố, gia đình bà yên tâm lao động, từng bước ổn định cuộc sống. Bà Hiếm nói: “Trước đây, nhà tôi dột lắm. Nay được địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, tôi mừng lắm. Có chỗ ở ổn định, gia đình giảm bớt khó khăn và yên tâm lao động hơn”.

Ông Trần Văn Út, ngụ xã Đông Hòa cũng là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Hằng ngày ông bán vé số nuôi gia đình. Vợ mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình không có đất sản xuất. Căn nhà cũ xuống cấp nhưng ông không có điều kiện sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng để gia đình ông Út xây nhà mới, có nơi ở ổn định.

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hòa Lê Minh Nhớ (giữa) trao giấy khen các hộ gia đình ấp Thạnh Tây A có thành tích tiêu biểu trong vận động thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Tại các ấp Thạnh An, 8 Xáng, Thạnh Tây A, ban lãnh đạo ấp vận động doanh nghiệp và người dân tặng hàng chục suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Riêng ấp Thạnh Tiến biểu dương, tặng quà 4 hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong vận động thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Những phần quà giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia trong cộng đồng. Sự ghi nhận, động viên kịp thời cũng khuyến khích người dân tiếp tục đóng góp công sức, chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, nghĩa tình.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hòa Huỳnh Thị Cẩm Hiếu, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân ở các ấp gặp gỡ, gắn kết với nhau và cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong năm qua. Thông qua ngày hội, địa phương mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung tay xây dựng quê hương, đồng thời quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đông Hòa thêm vui tươi, sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, hoạt động thể thao và trò chơi dân gian. Cùng tham gia các hoạt động, người dân các ấp có dịp gặp gỡ, gắn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và vun đắp tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.