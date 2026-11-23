Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu cùng đại biểu dâng hương tại Bàn thờ Bác. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tăng cường sự gắn bó, kết nối và phát huy tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam nơi xa Tổ quốc.

Ngày hội có sự tham dự của Ban Chấp hành Hội Khmer - Việt Nam tại 6 tỉnh khu vực Tây Nam Campuchia gồm: Preah Sihanouk, Koh Kong, Kampong Speu, Kampot, Kep và Takeo, các giáo viên dạy tiếng Việt cùng đông đảo đại biểu, bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực.

Cộng đồng người Việt Nam tại Tây Nam Campuchia là một bộ phận gắn bó với đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm với không ít khó khăn, thử thách, bà con luôn nỗ lực lao động, ổn định cuộc sống, phát huy tinh thần cần cù, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.

Các đại biểu ôn lại lịch sử Mặt trận Tổ quốc và Ngày Đại đoàn kết. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Các Hội Khmer - Việt Nam tại địa phương đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, kết nối bà con, duy trì tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc.

Đáng chú ý, việc duy trì 4 lớp dạy tiếng Việt cho con em người gốc Việt tại khu vực là nỗ lực đáng trân trọng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ và ý thức hướng về cội nguồn trong thế hệ trẻ. Bên cạnh việc xây dựng cuộc sống ổn định, cộng đồng người Việt còn có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của Ban Chấp hành các Hội Khmer - Việt Nam tại 6 tỉnh khu vực Tây Nam Campuchia và toàn thể bà con trong việc xây dựng cộng đồng đại đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và sự hỗ trợ quý báu của Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang; nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tổng Lãnh sự nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của Ban Chấp hành các Hội Khmer - Việt Nam tại 6 tỉnh khu vực Tây Nam Campuchia và toàn thể bà con trong việc xây dựng cộng đồng đại đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình; tích cực tổ chức các hoạt động gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa truyền thống cho các thế hệ mai sau. Những hoạt động thiết thực đó không chỉ góp phần gìn giữ cội nguồn dân tộc mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự hướng về quê hương, đất nước của cộng đồng người Việt nơi xa Tổ quốc.

Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được tham dự Ngày Đại đoàn kết tại Campuchia. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Với quy mô kết nối toàn khu vực 6 tỉnh Tây Nam Campuchia, Ngày hội đã tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ giữa đại diện các Hội Khmer - Việt Nam và bà con từ nhiều địa phương, ôn lại truyền thống của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, qua đó thắt chặt tình cảm đồng bào, tăng cường sự phối hợp, tương trợ giữa các tổ chức hội. Đây cũng là dịp để cùng nhìn lại những nỗ lực trong công tác cộng đồng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và chung tay xây dựng cộng đồng người Việt ngày càng đoàn kết, ổn định, phát triển, hội nhập tốt hơn với xã hội sở tại.

Khẳng định vai trò đồng hành của cơ quan đại diện, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu cho biết Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công tác cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi để các Hội Khmer - Việt Nam tại 6 tỉnh hoạt động hiệu quả, đúng quy định pháp luật Campuchia; đồng thời tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam trên địa bàn.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Ngày hội khép lại nhưng những tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần gắn kết được vun đắp sẽ tiếp tục lan tỏa. Dù ở đâu, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào và sợi dây gắn kết với quê hương, nguồn cội vẫn luôn hiện hữu. Đó chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cộng đồng người Việt tại khu vực Tây Nam Campuchia cùng đoàn kết, sẻ chia, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville)