Ấm áp mùa trăng nơi biên giới Lai Châu

Tiết mục múa lân và rước đèn Trung Thu tại xã biên giới Phong Thổ.

Biên cương đêm hội trăng rằm

Những ngày này, trên các trường vùng cao, vùng biên giới Lai Châu đang rộn rã tiếng cười của học sinh khi nhiều chương trình Trung Thu, Đêm hội trăng rằm được tổ chức. Điều đó không chỉ tạo cho các em có một mùa trăng trọn vẹn mà còn là nguồn động viên kịp thời để giáo dục vùng cao tiếp tục vượt khó.

Tại Trường PTDTBT TH&THCS Huổi Luông, xã Phong Thổ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Trong đêm diễn ra chương trình, từ sớm, sân trường đã trở nên rộn ràng. Những tiết mục văn nghệ do học sinh và cán bộ, chiến sĩ biên phòng biểu diễn mở đầu chương trình, mang đến không khí vui tươi cho mùa Trung thu nơi biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chia quà cho các em học sinh.

Điểm nhấn của đêm hội là phần thi mâm cỗ Trung thu của các khối lớp. Từ những loại hoa quả quen thuộc, các em cùng thầy cô tạo nên những mâm cỗ được cắt tỉa, sắp đặt công phu. Hình ảnh các linh vật ngộ nghĩnh, đèn ông sao và sắc màu rực rỡ của mâm cỗ khiến sân trường vùng biên thêm phần sinh động.

Không chỉ là một hoạt động vui chơi, chương trình còn tạo cơ hội để học sinh được giao lưu, thể hiện sự khéo léo, tinh thần đoàn kết và khả năng sáng tạo.

Khi phần lễ khép lại, sân trường Huổi Luông tiếp tục rộn vang tiếng trống lân. Những chiếc đèn ông sao nối nhau thành đoàn rước quanh sân trường. Học sinh háo hức hòa vào dòng người, tiếng cười xen lẫn tiếng trống tạo nên không khí đặc biệt của một đêm Trung thu nơi biên giới.

Sân Trường PTDTBT TH&THCS Huổi Luông trong chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Các đại biểu, thầy cô giáo và cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng tham gia phá cỗ, trao bánh kẹo, quà tặng cho học sinh. Với nhiều em nhỏ, đây không chỉ là một đêm hội mà còn là dịp cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng đối với học sinh vùng biên.

Tiếp thêm động lực đến trường

Phát biểu tại chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết, Trung thu là dịp thiếu nhi mong chờ để được vui chơi, rước đèn, phá cỗ và quây quần bên nhau.

Với học sinh vùng biên, niềm vui ấy càng có ý nghĩa khi nhiều em đang học tập, sinh hoạt xa gia đình tại các trường bán trú, nội trú. Điều kiện sinh hoạt còn không ít khó khăn nhưng các em đã nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, trao quà cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Theo Đại tá Lê Công Thành, trong năm học 2025-2026, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” đã hỗ trợ 55 học sinh. Trong số này có 4 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 8 em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Cùng với đó, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thực hiện đã đỡ đầu 230 học sinh. Nhiều em có thành tích tốt trong học tập; trong đó có 5 học sinh thi đỗ và được tuyển thẳng vào các trường đại học.

Những con số ấy cho thấy sự đồng hành không chỉ dừng lại ở những phần quà, mà còn hướng tới việc tiếp thêm điều kiện, động lực để học sinh vùng khó duy trì việc học và nuôi dưỡng ước mơ.

Những chiếc lồng đèn được gửi tới học sinh nơi biên giới Pa Tần.

Từ nay đến hết Rằm tháng Tám, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường tại 11 xã biên giới tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” ở cơ sở.

Để mùa trăng đến gần hơn với học sinh vùng biên

Chiều 18/9, chương trình “Nụ cười đêm trăng” do đoàn từ thiện Tâm Nguyện (Hà Nội) tổ chức tại Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ban, xã Pa Tần đã mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho học sinh và người dân vùng biên nhân dịp Tết Trung thu.

Cô trò Trường Mầm non Trung Chải chụp ảnh cùng đoàn thiện nguyện.

Tại chương trình, hàng trăm phần quà được trao tận tay học sinh Trường Mầm non Trung Chải, Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ban và người dân địa phương cũng được nhận quà.

Ông Khổng Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Pa Tần bày tỏ: “Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của nhóm thiện nguyện Tâm Nguyện, cộng đồng đối với trẻ em và người dân ở địa bàn vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn”.

Chương trình "Nụ cười đêm trăng" được đoàn thiện nguyện Tâm Nguyện (Hà Nội) kết nối và tổ chức tại xã biên giới Pa Tần.

Trong khoảnh khắc nhận quà, những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui. Với các em, Trung thu trở nên đặc biệt hơn khi có thêm những người bạn, những tấm lòng từ xa đến chung vui.

“Đối với các trường vùng biên, sự đồng hành của các lực lượng, tổ chức xã hội và nhà hảo tâm còn góp phần tạo thêm những trải nghiệm tuổi thơ cho học sinh. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, một chương trình Trung thu được tổ chức chu đáo cũng là cách để các em cảm nhận rằng mình luôn được quan tâm, đồng hành” – ông Khổng Văn Thành chia sẻ.

Những món quà góp thêm nguồn lực chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em vùng biên.

Từ sân trường Nậm Ban đến những lớp học ở Trung Chải, sự sẻ chia được nối dài bằng những phần quà giản dị. Cùng với nhà trường, các tổ chức, cá nhân và đoàn thiện nguyện đã góp thêm nguồn lực chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em vùng biên.

Qua những hoạt động như vậy, mùa Trung thu được đưa đến gần hơn với trẻ em vùng biên; đồng thời tạo thêm không gian để các em vui chơi, giao lưu và có thêm động lực học tập.

Người dân biên giới Pa Tần nhận quà trong chương trình "Nụ cười đêm trăng".

Nhiều đêm hội đã khép lại, nhưng những chiếc đèn ông sao vẫn sáng trên sân trường Huổi Luông, Nậm Ban. Với học sinh nơi biên cương, một mùa trăng thêm trọn vẹn từ những điều giản dị: một mâm cỗ được cùng nhau chuẩn bị, tiếng trống lân rộn ràng và sự sẻ chia của những người luôn đồng hành trên hành trình đến trường.