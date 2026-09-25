Ấm áp mùa trăng dành cho trẻ em yếu thế

Với các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập tỉnh, một phần quà Trung thu tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp thêm niềm vui để các em đón một mùa trăng ấm áp.

Trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập tỉnh.

ẤM ÁP MÙA TRĂNG NƠI "MÁI NHÀ CHUNG"

Những ngày cận Tết Trung thu, không khí tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp trở nên vui tươi hơn. Những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc được chuẩn bị, những phần quà được sắp xếp ngay ngắn chờ trao đến các em. Với nhiều trẻ đang được chăm sóc tại đây, Trung thu không chỉ là dịp để thưởng thức bánh, nhận quà mà còn là khoảng thời gian các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng dành cho mình.

Trong buổi trao quà, từng phần quà trung thu lần lượt được trao tận tay các em. Có em vui mừng nhận bánh, có em nâng niu chiếc lồng đèn, cũng có em còn khá rụt rè trước sự xuất hiện của những người khách. Nhưng trong ánh mắt và nụ cười của các em đều có chung niềm vui giản dị.

Các em tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập tỉnh háo hức đón nhận quà trung thu.

Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau. Có em thiếu sự chăm sóc của gia đình, có em gặp hoàn cảnh đặc biệt, có em cần được hỗ trợ lâu dài. Trung tâm trở thành "mái nhà chung", nơi các em được chăm sóc, nuôi dưỡng và tạo điều kiện để từng bước ổn định cuộc sống.

Chính vì vậy, những dịp lễ, tết, đặc biệt là Tết Trung thu luôn được lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ, nhân viên Trung tâm quan tâm tổ chức. Những món quà được trao không chỉ có giá trị về vật chất, mà còn là lời động viên, giúp các em cảm nhận rằng mình luôn nhận được sự yêu thương và đồng hành của xã hội.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Kiến Văn cho biết: "Nhiều trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu điều kiện sum vầy cùng gia đình. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, học tập, Trung tâm luôn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện để các em được vui chơi, đón các ngày lễ, tết trong không khí đầm ấm".

Ông Kiến Văn chia sẻ: “Mỗi phần quà không chỉ mang đến niềm vui cho các em trong dịp trung thu, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Đây là nguồn động viên để các em cảm nhận được tình yêu thương, thêm tự tin, lạc quan và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập tỉnh, không khí trung thu rộn ràng theo cách rất riêng. Đây là nơi hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt trong học tập, sinh hoạt và phát triển kỹ năng. Mỗi em có khả năng, nhu cầu và cách thể hiện cảm xúc khác nhau.

Vì vậy, niềm vui trung thu của các em đôi khi không biểu hiện bằng những tiếng reo hò, mà có thể chỉ là ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh, nụ cười khi nhận món quà hoặc sự háo hức khi được cầm chiếc lồng đèn trên tay.

Tại chương trình, các em được nhận những phần quà trung thu được chuẩn bị chu đáo. Không khí buổi trao quà trở nên vui hơn khi các em cùng tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu. Với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự quan tâm đúng lúc đôi khi có ý nghĩa rất lớn. Một lời hỏi thăm, một cái nắm tay hay nụ cười dành cho các em có thể giúp các em cảm thấy được yêu thương và hòa nhập hơn với cộng đồng.

GỬI YÊU THƯƠNG QUA NHỮNG MÓN QUÀ NHỎ

Những năm qua, công tác chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng góp phần tạo thêm nguồn lực để các cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ em thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Một phần quà Trung thu vì thế không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà đó còn là sự kết nối giữa cộng đồng với những trẻ em đang cần được quan tâm. Qua mỗi hoạt động, khoảng cách giữa những hoàn cảnh khác nhau trong xã hội được thu hẹp hơn; các em có thêm cơ hội vui chơi, giao lưu và cảm nhận không khí ngày Tết Trung thu như bao bạn bè cùng trang lứa.

Trao quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Đó có thể là khoảnh khắc một em nhỏ ôm món quà vào lòng, là nụ cười của em khi lần đầu được cầm chiếc lồng đèn nhiều màu sắc, là ánh mắt háo hức khi được nhận bánh trung thu... Những hình ảnh ấy cho thấy trẻ em, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng cần được yêu thương và tạo cơ hội phát triển.

Ôm phần quà trung thu vào lòng, em Nguyễn Văn Quý (học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập tỉnh) cho biết: “Hôm nay nhận được quà trung thu, con rất vui. Con thích nhất là lồng đèn và được vui chơi với mấy bạn”.

Đối với các Trung tâm, mỗi hoạt động chăm lo cho trẻ em không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ, mà còn là quá trình đồng hành lâu dài. Các em cần được quan tâm về đời sống, giáo dục, sức khỏe, kỹ năng và đặc biệt là đời sống tinh thần. Những hoạt động vui chơi, giao lưu trong các dịp lễ, tết góp phần tạo môi trường gần gũi, giúp các em thêm tự tin và có những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đến Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập tỉnh, những món quà trung thu đã mang theo hơi ấm của cộng đồng đến với các em. Những món quà tuy bé nhỏ được trao đúng lúc đã giúp mùa trăng của các em thêm ấm áp.