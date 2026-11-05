Ấm áp mái trường bán trú Sập Xa

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học và THCS Sập Xa có 374 học sinh dân tộc Mông, Dao, Thái; trong đó, 124 học sinh bán trú đến từ 3 bản, cách trường từ 5 đến 8 km. Xác định công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nấu ăn; xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn thực phẩm, quy trình chế biến, chia suất ăn và lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

Giờ học trên lớp của học sinh Trường Tiểu học và THCS Sập Xa

Cùng với đó, nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn được lựa chọn thông qua đấu thầu, bảo đảm chế độ cho học sinh theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Ban Giám hiệu phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm, vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn và dụng cụ phục vụ học sinh; phối hợp với Trạm Y tế trong công tác giám sát an toàn thực phẩm. Đồng thời, phát huy vai trò của phụ huynh trong giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú, góp phần bảo đảm những bữa cơm đủ dinh dưỡng, an toàn cho học sinh.

Bên cạnh việc quan tâm đến chất lượng bữa ăn, nhà trường còn chú trọng quản lý, chăm sóc học sinh trong thời gian ở trường. Các ca trực bán trú được bố trí thường xuyên, mỗi ca có ít nhất 3 giáo viên, nhân viên và một thành viên Ban Giám hiệu tham gia. Ngoài giờ lên lớp, thầy cô tiếp tục hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn, sắp xếp đồ dùng, giữ gìn phòng ở sạch sẽ và thực hiện nền nếp sinh hoạt tập thể.

Giáo viên hướng dẫn, chia suất ăn cho học sinh bán trú tại Trường Tiểu học và THCS Sập Xa

Đối với học sinh lớp 1, những ngày đầu xa gia đình còn nhiều bỡ ngỡ, thầy cô luôn gần gũi, trò chuyện, động viên, hướng dẫn các em từ những việc nhỏ nhất. Có em chưa quen tự ăn, tự ngủ, có em nhớ nhà, khóc đòi bố mẹ, đều được thầy cô kiên trì dỗ dành, chăm sóc. Sự ân cần ấy giúp các em dần thích nghi với môi trường bán trú, mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập và sinh hoạt.

Từ việc quan tâm chăm lo đời sống học sinh, công tác bán trú của nhà trường từng bước đi vào nền nếp, góp phần duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2025-2026, khối THCS có 38% học sinh đạt học lực khá, giỏi; khối tiểu học có 48% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 98% học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Những kết quả này là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng cao đến trường.

Với học sinh bán trú ở Sập Xa, tình yêu thương của thầy cô hiện hữu trong từng bữa cơm, giấc ngủ, lời động viên khi các em nhớ nhà. Sự tận tâm, trách nhiệm ấy không chỉ giúp học sinh yên tâm học tập mà còn vun đắp những ước mơ, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.