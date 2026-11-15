Ấm áp mái nhà 'Nghĩa tình cựu chiến binh'

Trở về sau những năm tháng cống hiến cho LLVT tỉnh Phú Khánh (cũ) từ năm 1970, ông A Đát Y Muôi mang theo trên mình dấu ấn của tuổi trẻ lặng thầm phụng sự quê hương. Thế nhưng, tuổi cao, sức yếu, bệnh tật đeo bám cùng gánh nặng mưu sinh khiến ông không có điều kiện sửa chữa ngôi nhà ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Mái tôn mục nát, những bức tường nứt toác trở thành nỗi ám ảnh thường trực mỗi khi mùa mưa bão tới. Sống trong cảnh tạm bợ, hiểm nguy rình rập, một chốn an cư vững chãi tưởng chừng là điều xa vời đối với gia đình ông.

Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa trao quà tặng gia đình ông A Đát Y Muôi.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời khảo sát và vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ gia đình. Từ nguồn kinh phí 60 triệu đồng của Công ty TNHH Xây lắp 19/5, kết hợp với 50 triệu đồng đối ứng của gia đình cùng ngày công lao động của bà con lối xóm, công trình đã chính thức được khởi công ngày 3-10-2026. Sau gần một tháng thi công, vượt qua điều kiện địa hình miền núi hiểm trở, ngôi nhà cấp 4 rộng 45m2 đã hoàn thành. Công trình bao gồm phòng khách, phòng ngủ, khu phụ khép kín cùng hệ thống điện nước đồng bộ. Nhận quyết định bàn giao nhà, người CCB già nghẹn ngào ôm lấy những người đồng đội, xúc động bày tỏ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi luôn sống trong lo sợ mỗi khi mùa mưa bão tới vì căn nhà dột nát, xuống cấp. Hôm nay, được ở trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, tôi thực sự hạnh phúc”.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, Đại tá Lê Đình Đàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Căn nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” trao cho ông A Đát Y Muôi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí keo sơn, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của tổ chức Hội”. Chia sẻ về ý nghĩa của công trình đối với đời sống nhân dân vùng cao, đồng chí Cao Xuân Thoại, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Khánh Vĩnh khẳng định: "Sự quan tâm kịp thời của Hội CCB tỉnh cùng các đơn vị tài trợ có ý nghĩa lớn. Hoạt động này không chỉ giúp địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để cấp ủy, chính quyền tiếp tục đồng hành, tạo sinh kế giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững".