Ấm áp mái nhà “Đại đoàn kết”
Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo. Từ khi hợp nhất tỉnh đến nay, đã có 955 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng, mang lại chỗ ở an toàn cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi mái ấm được xây lên không chỉ hiện thực hóa giấc mơ an cư, mà còn là điểm tựa nghĩa tình tiếp thêm động lực giúp các hộ nghèo vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/am-ap-mai-nha-dai-doan-ket-263355.htm