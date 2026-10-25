Ấm áp mái nhà “Đại đoàn kết”

Hành trình xây dựng nhà “Đại đoàn kết” luôn có sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự sẻ chia của các nhà hảo tâm.

Cán bộ xã Tề Lỗ rà soát, thẩm định hoàn cảnh hộ nghèo để hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” đúng đối tượng và nhu cầu.

Sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc, Hội Doanh nghiệp xã Tề Lỗ và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình bà Bùi Thị Lan, thôn Yên Lạc 1 có điều kiện khởi công xây dựng ngôi nhà mới.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể xã An Nghĩa tặng quà chúc mừng gia đình bà Trần Thị Sửu, thôn Phú Bình trong ngày khánh thành nhà mới.

Gia đình ông Đỗ Ngọc Đào, thôn Ngọc Am, xã Chí Tiên vui mừng trong ngôi nhà mới được hỗ trợ sửa chữa.

Mái ấm “Đại đoàn kết” vững chãi giúp bà Nguyễn Thị Điều, Tổ dân phố Nguôi, phường Vĩnh Yên an tâm hơn trong những năm tháng tuổi già.