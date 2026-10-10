Ấm áp lễ Sen Đôn Ta trong các phum, sóc Ô Lâm

Chung vui cùng đồng bào

Sen Đôn Ta là lễ truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đây là dịp để các gia đình tưởng nhớ, tri ân ông bà, tổ tiên; đồng thời thăm hỏi, gắn kết tình thân, vun đắp tình làng nghĩa xóm và gìn giữ những phong tục tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo xã Ô Lâm thăm, tặng quà các chùa Khmer nhân dịp lễ Sen Đôn Ta

Tại Ô Lâm, công tác chăm lo cho đồng bào Khmer trong dịp Sen Đôn Ta năm nay được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.

Xã thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đại diện Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các ngành liên quan đến thăm hỏi, chúc mừng tại 15 chùa Khmer; thăm, chúc lễ 1 vị Hòa thượng, 12 người có uy tín trong cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer và 15 gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại các điểm đến, lãnh đạo xã gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer; đồng thời thăm hỏi tình hình đời sống, động viên bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm Néang Sâm Bô cho biết, chăm lo đời sống đồng bào Khmer, nhất là trong các dịp lễ, Tết truyền thống, luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số mà còn là dịp để chính quyền gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Hàng năm nhân dịp lễ Sen Đôn Ta xã Ô Lâm đều tổ chức thăm, tặng quà các chùa Khmer

“Sen Đôn Ta là lễ truyền thống có ý nghĩa sâu sắc đối với đồng bào Khmer. Địa phương mong muốn bà con đón lễ vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của các vị chức sắc, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng quê hương”, ông Néang Sâm Bô chia sẻ.

Bảo đảm an toàn, tạo không khí vui tươi đón lễ

Bên cạnh công tác chăm lo an sinh xã hội, UBND xã Ô Lâm chú trọng tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhân dịp lễ Sen Đôn Ta.

Hệ thống đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa của lễ Sen Đôn Ta; biểu dương những gương điển hình trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh, trật tự. Cùng với đó, băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu chúc mừng được bố trí tại trụ sở UBND xã, khu vực trung tâm và dọc các tuyến đường chính, góp phần tạo diện mạo khang trang, rực rỡ trong những ngày lễ.

Xã Ô Lâm tổ chức các trò chơi dân gian cho thiếu nhi vui lễ Sen Đôn Ta

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với ban quản trị các chùa vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tổ chức đón lễ trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, tiết kiệm. Ban nhân dân các ấp cũng tích cực tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng các phum, sóc sạch đẹp.

Để các hoạt động lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 12.10, bảo đảm an toàn, Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã bố trí lực lượng trực tại các điểm chùa, chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông.

Các lực lượng tăng cường phối hợp, nắm tình hình địa bàn, phòng ngừa và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản; đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, góp phần để đồng bào đón lễ an toàn, vui tươi.

Chăm lo đời sống gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ở Ô Lâm, những ngôi chùa Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, lưu giữ nhiều giá trị truyền thống của đồng bào. Với 15 chùa Khmer trên địa bàn, xã xác định việc phát huy vai trò của các vị sư sãi, chức sắc tôn giáo và người có uy tín là một trong những giải pháp quan trọng để bảo tồn văn hóa, củng cố sự gắn kết trong cộng đồng.

Câu lạc bộ Dì Kê xã Ô Lâm biểu diễn phục vụ đồng bào tại chùa Sre Bưng

Trong những ngày diễn ra lễ Sen Đôn Ta, các chùa trở thành nơi bà con gặp gỡ, thực hiện nghi lễ truyền thống, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và chia sẻ niềm vui ngày lễ.

Hòa thượng Chau Sơn Hy, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, trụ trì chùa Sà Lôn, chia sẻ: “Đối với đồng bào Khmer, chùa luôn là nơi bà con gửi gắm đời sống tinh thần. Việc cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến thăm hỏi, chúc lễ các chùa, chức sắc, người có uy tín và gia đình chính sách là sự động viên rất quý báu, thể hiện sự quan tâm, gắn bó với đồng bào. Qua đó, bà con càng tin tưởng và tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương trong xây dựng quê hương”.

Không chỉ quan tâm trong dịp lễ, xã Ô Lâm còn duy trì nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer. Địa phương duy trì câu lạc bộ nghệ thuật sân khấu Dì Kê, hỗ trợ dàn nhạc ngũ âm cho đội văn nghệ Khmer tại ấp Phước Lợi; phối hợp tổ chức dạy chữ Khmer tại các chùa, nhất là trong dịp hè, giúp con em đồng bào biết đọc, viết tiếng mẹ đẻ, hiểu thêm về phong tục, tập quán và truyền thống dân tộc mình.

Các hoạt động văn hóa gắn với lễ hội truyền thống, trong đó có hội thi giã cốm dẹp mừng lễ hội Ok Om Bok, cũng được quan tâm tổ chức, tạo điều kiện để người dân, nhất là thế hệ trẻ, trực tiếp tham gia, trải nghiệm và tiếp nối những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đại đức Chau Chap, trụ trì chùa Sre Bưng, cho biết nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, chùa có điều kiện duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống như đội múa trống Chhay-dăm, đội nhạc ngũ âm, phục vụ bà con trong các dịp lễ lớn như Chol Chnam Thmay, Sen Đôn Ta và Ok Om Bok.

Theo Đại đức Chau Chap, địa phương còn quan tâm tạo điều kiện để các đội văn nghệ Khmer biểu diễn phục vụ đồng bào. Gần đây, UBND xã và Bảo tàng tỉnh An Giang hỗ trợ câu lạc bộ nghệ thuật sân khấu Dì Kê của xã tổ chức biểu diễn, giao lưu với bà con tại chùa. Những hoạt động này góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo môi trường để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp tục được thực hành và lan tỏa trong cộng đồng.

Đội văn nghệ Khmer tỉnh biểu diễn phục vụ đồng bào tại chùa Sre Bưng

Phát huy sức mạnh đoàn kết từ những giá trị văn hóa

Ở một xã dân tộc và miền núi như Ô Lâm, chăm lo đồng bào Khmer không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất hay tổ chức thăm hỏi trong dịp lễ, mà còn thể hiện qua việc chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao đời sống tinh thần và tạo điều kiện để người dân phát huy vai trò chủ thể trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ những chuyến thăm hỏi, động viên đầy nghĩa tình, hoạt động tuyên truyền sâu rộng, phương án bảo đảm an ninh, an toàn đến việc duy trì dạy chữ Khmer, câu lạc bộ Dì Kê và các đội văn nghệ truyền thống, xã Ô Lâm từng bước đưa những giá trị văn hóa Khmer gắn bó chặt chẽ hơn với đời sống cộng đồng.

Sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân, cùng vai trò tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, chức sắc tôn giáo và 12 người có uy tín trong cộng đồng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách dân tộc vào thực tiễn, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với đồng bào.

Sen Đôn Ta năm nay vì thế không chỉ mang đến niềm vui trong mỗi gia đình, phum, sóc mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết và đồng hành. Từ sự quan tâm thiết thực của địa phương đến những hoạt động bảo tồn văn hóa được duy trì thường xuyên, Ô Lâm đang góp phần để mỗi mùa lễ truyền thống trở thành dịp bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và khơi dậy nguồn lực tinh thần trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.