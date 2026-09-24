Ấm áp Lễ hội Trăng rằm dành cho hơn 200 trẻ em tại TP.HCM

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Chu Phương)

Chương trình với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, đại diện phường Xuân Hoà, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, tình nguyện viên cùng các em nhỏ và gia đình.

Ngay từ đầu giờ chiều, sân trung tâm đã trở nên rộn ràng với các hoạt động vui chơi, văn nghệ và giao lưu dành cho trẻ. Những tiết mục do chính các em nhỏ của Trung tâm biểu diễn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đại biểu, phụ huynh và các tình nguyện viên.

Sự xuất hiện của những nhân vật quen thuộc trong ký ức tuổi thơ như: Chú Cuội, Chị Hằng và Thỏ Ngọc và chương trình thêm sôi động.

Cùng với các tiết mục ca nhạc, biểu diễn thời trang do trẻ em tại Trung tâm trình diễn, chương trình tạo nên một không gian Trung thu gần gũi, giúp các em có thêm những khoảnh khắc vui chơi, giao lưu và sẻ chia.

Các em nhỏ được tham dự các trò chơi dân gian thú vị.

Tại chương trình, Trung tâm cũng trao thư cảm ơn tới các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ tổ chức Lễ hội Trăng rằm.

Đại diện các nhà tài trợ trao quà Trung thu cho các em nhỏ. ban tổ chức cho biết, việc trao quà được thực hiện nhằm bảo đảm các trẻ tham dự chương trình đều nhận được quà; với những em không có mặt, quà sẽ được chuyển về gia đình thông qua các khoa của Trung tâm.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Toản, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật trao thư cám ơn tới các nhà tài trợ.

Không chỉ là một hoạt động vui chơi dịp Tết Trung thu, chương trình còn thể hiện sự đồng hành của cộng đồng đối với trẻ em khuyết tật, trẻ tự kỷ và những trường hợp có hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Theo đó, Trung tâm hiện thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, người khuyết tật; can thiệp trẻ em tự kỷ và giáo dục đặc biệt; tư vấn hướng nghiệp, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Quang cảnh lễ hội.

Trong không khí đoàn viên, các em nhỏ cùng Chị Hằng, Chú Cuội và Thỏ Ngọc rước đèn, phá cỗ Trung thu. Những phần quà, tiếng cười và sự hiện diện của các đại biểu, nhà tài trợ, tình nguyện viên đã góp phần tạo nên một mùa trăng đầy yêu thương tại Trung tâm.

“Lễ hội Trăng rằm năm 2026” khép lại nhưng thông điệp về sự sẻ chia, đồng hành cùng những mảnh đời yếu thế vẫn được nối dài. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ mang đến niềm vui trong một ngày hội mà còn là nguồn động viên để Trung tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho trẻ em trong thời gian tới.