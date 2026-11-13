Ấm áp lễ cưới của người lính giữa biển trời Trường Sa

Lễ cưới đặc biệt được tổ chức tại Đảo Trường Sa. (Ảnh: QUANG PHONG)

Câu chuyện được ghi lại trong tập 14 chương trình truyền hình thực tế “Sao nhập ngũ 2026-Tổ quốc nơi đầu sóng”, với chủ đề “Điều kỳ diệu ở Trường Sa”. Lễ cưới được ê-kíp chương trình phối hợp tổ chức bí mật dành tặng Đại úy Trần Minh Hiếu (Phó Cụm trưởng Cụm chiến đấu 2, Đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146) và bạn gái Khánh Hà, sau 6 năm gắn bó.

Do đặc thù công tác, hai người phải sống xa nhau trong thời gian dài, chủ yếu duy trì liên lạc qua điện thoại. Suốt cả năm, họ không có cơ hội gặp mặt. Những điều bình dị trong cuộc sống lứa đôi, từ một lần gặp gỡ đến những lời động viên khi giận hờn, đôi khi cũng trở thành niềm mong đợi đối với người lính đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Cặp đôi đã yêu nhau 6 năm và dự định kết hôn vào năm 2027.(Ảnh: QUANG PHONG)

Hai người đã tổ chức lễ ăn hỏi vào năm trước và dự định tổ chức đám cưới vào năm 2027, sau khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ, trở về đất liền. Bởi vậy, lễ cưới bất ngờ tại Trường Sa không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho đôi trẻ, mà còn là món quà tinh thần dành cho các cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo.

Từ buổi giao lưu văn nghệ đến lễ cưới bất ngờ

Để chuẩn bị cho sự kiện, 7 nghệ sĩ tham gia chương trình cùng bắt tay thực hiện những phần việc được phân công. Diễn viên Quốc Trường và Châu Bùi đảm nhận vai trò dẫn chương trình; ca sĩ Văn Mai Hương phụ trách trang điểm cho cô dâu, cùng diễn viên Minh Trang và Thúy Ngân làm phù dâu. Trong khi đó, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Erik tham gia các tiết mục âm nhạc, đồng thời phối hợp giữ bí mật về sự xuất hiện của cô dâu.

Buổi giao lưu mở đầu bằng những chia sẻ của Châu Bùi về thói quen viết lời dặn dò, gửi gắm yêu thương cho người yêu mỗi khi phải đi công tác hoặc biểu diễn xa. Không khí hội trường lắng lại khi một chiến sĩ đọc bức thư tay chứa đựng những lời nhắn nhủ của bạn gái nơi quê nhà trước ngày anh ra đảo làm nhiệm vụ.

Sự kiện được tổ chức bí mật với sự tham gia của 7 nghệ sĩ trải nghiệm của Sao nhập ngũ. (Ảnh: QUANG PHONG)

Tiếp đó, Phan Mạnh Quỳnh và Erik lần lượt thể hiện các ca khúc về tình yêu đôi lứa như “Gửi anh xa nhớ”, “Dù cho tận thế”... Những giai điệu về tình yêu và nỗi nhớ khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động.

Dưới sự dẫn dắt của Châu Bùi và Quốc Trường, “chú rể” Minh Hiếu được mời lên sân khấu chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình. Nghĩ rằng đây chỉ là một hoạt động giao lưu thông thường, nam chiến sĩ thoải mái kể lại những kỷ niệm của hai người mà không biết rằng một bất ngờ đang chờ đợi phía trước.

Sau tiếng hô đồng thanh “26 cưới!” của tập thể cán bộ, chiến sĩ và ê-kíp, tấm màn xanh phía cuối hội trường từ từ mở ra. Văn Mai Hương nắm tay cô dâu Khánh Hà bước vào trong giai điệu ca khúc “Cầu hôn”. Sự xuất hiện bất ngờ của cô dâu khiến Minh Hiếu không giấu được vẻ bối rối, xúc động.

Cô dâu Khánh Hà được ê-kip bí mật sắp xếp đưa ra Đảo Trường Sa, giấu chú rể đến phút cuối cùng. (Ảnh: QUANG PHONG)

Không có lễ đường lộng lẫy hay những nghi thức cầu kỳ, lễ cưới của Minh Hiếu và Khánh Hà diễn ra giản dị, ấm cúng với sự chứng kiến của các nghệ sĩ và đồng đội. Trước sự chúc phúc của mọi người, hai người trao nhau nhẫn cưới và nụ hôn hạnh phúc.

Nghẹn ngào trước món quà bất ngờ, Khánh Hà chia sẻ: “Hôm nay em là cô gái hạnh phúc và may mắn nhất năm. Em đã nhiều lần tưởng tượng tới cảnh cùng với bạn đời của mình sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường, nhưng được tổ chức giữa một nơi linh thiêng của đất nước là điều ngoài sức tưởng tượng của em”.

Văn Mai Hương hát tặng cặp đôi trong đám cưới. (Ảnh: QUANG PHONG)

Cô cũng gửi lời nhắn nhủ tới Minh Hiếu: “Cảm ơn anh đã dành cả tuổi trẻ và thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc. Dù anh có ở đâu, làm nhiệm vụ như thế nào em hứa sẽ luôn mạnh mẽ, trở thành hậu phương vững chãi để anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.

Về phía Minh Hiếu, trước niềm vui và sự bất ngờ, anh gửi lời cảm ơn tới ê-kíp chương trình, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc bằng câu nói giản dị: “Từ nay mình đã có vợ”. Sau lễ cưới, hai người hẹn ước khi anh hoàn thành nhiệm vụ tại Trường Sa, trở về đất liền sẽ tổ chức một buổi lễ với sự hiện diện đầy đủ của gia đình hai bên.

Tình yêu từ đất liền tiếp thêm động lực nơi đảo xa

Lễ cưới cũng để lại nhiều cảm xúc đối với các nghệ sĩ tham gia chương trình. Với Văn Mai Hương, dù từng nhiều lần làm bà mai cho các cặp đôi và thể hiện ca khúc “Cầu hôn”, đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ có cơ hội tham gia một đám cưới được tổ chức ngay tại đảo Trường Sa.

Nữ ca sĩ chia sẻ, trong điều kiện công tác đặc biệt, việc gia đình hai bên không thể có mặt khiến sự chung vui, chúc phúc của các đồng chí đang làm nhiệm vụ trên đảo càng trở nên ý nghĩa. Những người đồng đội đã cùng chuẩn bị, chứng kiến và sẻ chia niềm hạnh phúc với đôi trẻ.

Thượng tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa gửi lời chúc mừng đôi trẻ. (Ảnh: QUANG PHONG)

Chứng kiến lễ cưới, Thượng tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, gửi lời chúc phúc tới Minh Hiếu và Khánh Hà. Đồng chí bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, biển đảo, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của mối gắn bó giữa hậu phương và những người đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

“Tôi tin rằng đây sẽ là tiền đề để chúng ta tiếp tục ươm mầm tương lai của đất nước, để tình yêu quê hương, biển đảo được tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn. Để đất liền mãi là hậu phương vững chắc, để tiền tuyến yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc!”, Thượng tá Trần Huy Phụng chia sẻ.

Lễ cưới tại Trường Sa là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời Minh Hiếu và Khánh Hà. Ở nơi cách xa đất liền, tình yêu của đôi trẻ được chúc phúc bởi những người đồng đội, trong sự sẻ chia và ấm áp của một tập thể cùng chung nhiệm vụ.

Sự kiện cũng gợi nhắc rằng, phía sau mỗi người lính đang ngày đêm bảo vệ biển, đảo luôn có gia đình, người thân và hậu phương đồng hành, tiếp thêm động lực để họ vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.