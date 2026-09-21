Ấm áp không gian văn hóa Việt giữa lòng Paris

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam trong chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” diễn ra tối 19/9 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Với chủ đề xuyên suốt hướng về cội nguồn, chuỗi hoạt động không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng cộng đồng kiều bào xa xứ mà còn là nhịp cầu quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế giữa lòng thủ đô Paris.

Điểm hẹn tinh thần của kiều bào

Trong suốt cuối tuần từ ngày 19-20/9, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ở Paris mở cửa đón chào hàng trăm lượt khách đến tham gia, trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng: Thưởng thức ẩm thực đậm đà hương vị quê hương tại “Chợ quê”, xem các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam.

Điểm nhấn được mong chờ nhất là đêm đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim” với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi đến từ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tại không gian ẩm thực “Chợ quê”, bầu không khí rộn rã, đậm đà tình quê của những gian hàng gói trọn hương vị ẩm thực ba miền đã thu hút đông đảo bà con kiều bào cũng như bạn bè Pháp và quốc tế quan tâm đến Việt Nam.

Đông đảo kiều bào và bạn bè Pháp tham dự các hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Bên cạnh mảng màu ẩm thực sinh động, không gian triển lãm ảnh và chiếu phim cũng mang đến những góc nhìn đa dạng về Việt Nam. Những bức ảnh miêu tả sống động về vẻ đẹp thiên nhiên, con người cùng sự đổi thay từng ngày của đất nước đã để lại nhiều ấn tượng đối với người xem.

Trong khi đó, tại phòng chiếu phim, những tác phẩm điện ảnh của các đạo diễn Việt Nam như “Ngõ hẹp”, “Chuyện cổ tích tuổi 17”, “Cây bạch đàn vô danh” hay phim hoạt hình “Chuyện ông Gióng” đã tái hiện đời sống văn hóa, lịch sử dân tộc, mang tới cho bà con kiều bào cũng như bạn bè quốc tế nhiều cung bậc cảm xúc.

Không gian “Chợ quê” giới thiệu tới công chúng những món ăn mang hương vị ẩm thực ba miền Việt Nam.

Gắn bó với các hoạt động cộng đồng suốt hơn 30 năm qua tại Paris, bà Thanh Cầm (sinh năm 1963) bộc bạch: “Mỗi dịp Trung tâm Văn hóa hay Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức sự kiện, những người Việt tại Pháp với tinh thần yêu Tổ quốc đều rất muốn đến tham dự. Đây giống như một điểm hẹn ấm áp để bà con xa xứ về thăm, gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt”.

Bà Thanh Cầm tham dự chương trình tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, bà Cầm cũng khẳng định, kiều bào cùng đến đây không chỉ để tìm niềm vui cho riêng mình, mà còn mong muốn đóng góp một phần công sức, thời gian và tình cảm để chung tay xây dựng cộng đồng, hướng về quê hương thân yêu.

Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ của những người con xa quê lâu năm mà còn trở thành nhịp cầu vun đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại nước ngoài. Rất nhiều gia đình kiều bào đã dắt theo con trẻ, tạo nên một bức tranh giao thoa thế hệ rất ý nghĩa.

Anh Rémy Baraize cùng vợ và con gái tham dự các hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Anh Rémy Baraize, một công dân Pháp từng có 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đưa vợ là người Việt Nam và con gái nhỏ đến tham dự chương trình. Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, anh hào hứng chia sẻ: “Tôi từng sống ở Việt Nam 5 năm nên rất nhớ nơi này, vợ tôi cũng vậy. Việc đưa con gái đến đây rất quan trọng để cháu cảm nhận được văn hóa quê hương và thực hành tiếng Việt dù đang sinh sống tại Pháp”.

Nhấn mạnh Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã mang đến những hoạt động rất đa dạng và ý nghĩa, anh Rémy cũng cho rằng, chuỗi sự kiện lần này không chỉ là dịp để gia đình anh tìm lại những nét quen thuộc, mà còn là nhịp cầu giúp thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài gắn kết tự nhiên với cội nguồn của mình.

Khát vọng lan tỏa bản sắc Việt

Các nghệ sĩ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn phục vụ kiều bào và khán giả tại Pháp.

Hoạt động được đông đảo khán giả chờ đón nhất trong chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt-đêm đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim” diễn ra tối 19/9, với sự phối hợp biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam. Khán phòng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chật kín không còn một chỗ trống.

Trên sân khấu, các nghệ sĩ đã “cháy” hết mình trong từng tiết mục, đem tâm huyết và tài năng để gửi gắm tình yêu quê hương đất nước. Từ những bài ca hào hùng về Tổ quốc, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, đến những điệu múa uyển chuyển đậm chất dân gian và các bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc ngân vang đầy tự hào, tất cả đã chạm tới trái tim người nghe.

Phía dưới khán phòng, hàng trăm khán giả không ngớt tán thưởng, những tràng pháo tay giòn giã vang lên sau mỗi phần biểu diễn. Nhiều kiều bào không giấu nổi xúc động khi được hòa giọng trong những khúc ca quê hương da diết.

Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo) biểu diễn tại chương trình.

Là một trong những nghệ sĩ trẻ trực tiếp cống hiến trên sân khấu, ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo) đến từ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam bộc bạch: “Đứng trước đồng bào xa Tổ quốc, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sức mạnh kết nối lớn lao của văn hóa. Bằng việc kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại, tôi hy vọng sẽ truyền tải nét đẹp truyền thống bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài”.

Nữ ca sĩ khẳng định, nghệ sĩ chính là một trong những người có thể giữ sợi dây kết nối ấy bằng âm nhạc và văn hóa. “Sau mỗi tiết mục, nếu khán giả cảm thấy nhớ Việt Nam hơn, yêu văn hóa Việt Nam hơn và muốn tìm hiểu nhiều hơn về quê hương mình, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ”, Hà Myo nhấn mạnh.

Ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, phát biểu.

Chia sẻ trong niềm hân hoan của đêm diễn, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp xúc động khẳng định: “Chương trình không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, mà các nghệ sĩ đã mang trọn vẹn tình cảm, tâm huyết và cung bậc cảm xúc của nhân dân trong nước sang Pháp để chia sẻ cùng bà con kiều bào. Chính sự đồng lòng và hưởng ứng nhiệt thành của đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi đã làm nên một không gian trọn vẹn cảm xúc, góp phần thắt chặt hơn nữa sợi dây tình cảm với quê hương”.

Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, Đạo diễn-Nghệ sĩ Ưu tú Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết, các chương trình văn hóa, nghệ thuật được trung tâm xác định là hoạt động lâu dài nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp và các địa bàn khác.

Đạo diễn-Nghệ sĩ Ưu tú Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh về tầm nhìn lâu dài của công tác ngoại giao văn hóa.

“Đây là dự án ngoại giao văn hóa dài hơi mà chúng tôi kiên trì thực hiện và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng qua từng năm. Thông qua âm nhạc, lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc, chúng tôi muốn mang đến cho khán giả quốc tế một hành trình trải nghiệm Việt Nam từ bắc vào nam”, ông Tăng Thanh Sơn chia sẻ.

Nhấn mạnh về tầm nhìn lâu dài của công tác ngoại giao văn hóa, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cũng khẳng định, với tâm huyết của mình, những người làm văn hóa và nghệ thuật luôn nỗ lực để bản sắc Việt ngày càng lan tỏa rực rỡ tại Pháp, châu Âu và trên toàn thế giới.

Đêm diễn khép lại khi toàn thể nghệ sĩ và khán giả cùng nắm tay nhau cất cao tiếng hát trong giai điệu tự hào của bài ca chiến thắng “Như có Bác trong ngày đại thắng”, ghi lại khoảnh khắc trọn vẹn tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp qua đó tạo thêm một không gian để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết của cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.