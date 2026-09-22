Ấm áp họp mặt Trung thu đoàn viên cho con em người lao động Cà Mau

Tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con công nhân, viên chức, lao động tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chương trình họp mặt “Trung thu đoàn viên” là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua tại Cà Mau, thể hiện sự chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với thế hệ tương lai của đất nước. Qua đó, góp phần thắt chặt mối liên kết giữa tổ chức Công đoàn với người lao động, gieo mầm ước mơ và lan tỏa tình yêu thương đến với thế hệ măng non.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng đại diện các ban, ngành và đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng và phụ huynh là công nhân, viên chức, lao động...

Đại diện lãnh đạo tỉnh và các ngành, đoàn thể Cà Mau dự buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Lý Công Bắc gửi lời chúc mừng Tết Trung thu ấm áp, vui tươi đến toàn thể các cháu thiếu nhi.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Lý Công Bắc chúc mừng các cháu thiếu nhi nhân buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí nhấn mạnh, chăm lo cho con em công đoàn viên, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh vượt khó vươn lên luôn là nhiệm vụ trọng tâm và là tình cảm, trách nhiệm sâu sắc của các cấp Công đoàn tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Phạm Tuấn Tài (bìa phải) tặng giấy chứng nhận cảm ơn các đơn vị Công đoàn cơ sở đồng hành cùng chương trình họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lý Công Bắc biểu dương những nỗ lực, thành tích học tập xuất sắc của các cháu trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn các cháu tiếp tục noi gương Bác Hồ, chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Tấn Bảy (bìa trái) trao tặng học bổng cho các cháu thiếu nhi nhân buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau kêu gọi các cấp công đoàn, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cháu thiếu nhi được phát triển toàn diện.

Nhân buổi họp mặt, đại diện Liên đoàn lao động và Tỉnh đoàn Cà Mau trao tặng 100 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại chương trình, Ban tổ chức đã mang đến không gian Lễ hội Rằm tháng Tám rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, múa lân sư rồng sinh động và các hoạt động phá cỗ (phát quà) Trung thu truyền thống.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Tấn Bảy (đứng bên phải) trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đại diện đoàn thể tỉnh Cà Mau trao tặng quà cho các cháu thiếu nhi. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Dịp này, Liên đoàn lao động và Tỉnh đoàn Cà Mau Cà Mau trao tặng quà Trung thu cho 200 em thiếu nhi là con các đoàn viên, công nhân trực tiếp lao động thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau và công nhân ngành thủy sản thuộc Công đoàn các phường Tân Thành, An Xuyên, Lý Văn Lâm; đồng thời trao 100 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong học tập.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Cà Mau tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con công nhân, viên chức, lao động tại buổi họp mặt. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Những phần quà ý nghĩa trên không chỉ mang lại niềm vui đêm rằm mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp các gia đình người lao động vơi bớt khó khăn, yên tâm công tác và cống hiến.