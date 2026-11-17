Mỗi đội thi có một người sáng mắt hỗ trợ lấy nguyên liệu và bật bếp.

Không chỉ là dịp giao lưu, gắn kết hội viên, hội thi còn tôn vinh sự khéo léo, bản lĩnh và khả năng tự lập của những người không nhìn thấy ánh sáng.

Hội thi thu hút 5 đội tham gia, với các thí sinh là hội viên người khiếm thị đến từ các xã, phường trong tỉnh. Trong thời gian 60 phút, mỗi đội thực hiện thực đơn bữa cơm gia đình gồm một món kho và một món xào, bảo đảm thơm ngon, đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với các hội viên, đây không chỉ là một cuộc tranh tài mà còn là dịp trải nghiệm, thử sức trong không khí hào hứng. Là thành viên đội Hương Lúa – đội xuất sắc giành giải Nhất hội thi – chị Nguyễn Thị Sương (phường Hoà Thành) cho biết, dù mất thị lực hoàn toàn hơn 5 năm nay do bệnh cườm nước, chị vẫn duy trì việc bếp núc và tự tay chuẩn bị những bữa cơm cho gia đình.

Chị Nguyễn Thị Sương (bìa phải) tự tin với công việc nấu ăn dù đã mất thị lực hơn 5 năm.

Chị Sương chia sẻ: “Ở nhà tôi đã quen với việc bếp núc, tự tay nấu các món kho, canh, xào, lẩu để chăm lo cho mẹ già 75 tuổi cùng chồng con có những bữa cơm ấm cúng. Lần đầu tham gia hội thi là một trải nghiệm đặc biệt, giúp tôi thêm tự tin và có động lực hơn trong công việc nội trợ thường ngày”.

Cũng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chị Trần Thị Mai (40 tuổi, xã Hưng Mỹ) đã sống trong bóng tối hơn 14 năm, nhưng vẫn một mình tảo tần chăm sóc, nuôi dạy con gái 15 tuổi lớn khôn. Chị Mai cho biết, bữa cơm gia đình hằng ngày thường chỉ có những món ăn đạm bạc. Vì vậy, hội thi là dịp để chị gặp gỡ những người cùng hoàn cảnh, động viên nhau và học hỏi thêm cách chế biến món ăn mới.

“Đến với hội thi, tôi rất vui vì có dịp gặp gỡ những người cùng cảnh ngộ, động viên nhau từ những việc nhỏ nhất và học hỏi thêm nhiều cách chế biến món ăn mới”,

chị Mai chia sẻ.

Không chỉ có các hội viên nữ, nhiều hội viên nam cũng hào hứng trổ tài nội trợ. Anh Nguyễn Văn Hướng (phường Hoà Thành) cho biết, những bữa cơm do anh cùng vợ tự tay chuẩn bị mỗi ngày là niềm vui lớn của gia đình.

“Sân chơi rất ý nghĩa, tạo cơ hội để anh em hội viên giao lưu, gắn kết và cảm nhận rõ sự quan tâm sâu sắc của các cấp hội đối với người khiếm thị”, anh Hướng nói.

Các thí sinh nam cũng hào hứng trổ tài nấu ăn, thể hiện khả năng chăm lo bữa cơm gia đình.

Ở tuổi 54, bà Lê Thuý Liền (Phường Lý Văn Lâm), người bị mù từ năm 23 tuổi, cũng lần đầu tham gia một hội thi nấu ăn. Hiện sống tự lập bằng nghề xoa bóp, bấm huyệt tại trụ sở Hội Người mù, bà Liền vẫn tự nấu ăn hằng ngày.

Bà Liền chia sẻ: “Hội thi không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp tôi có thêm những kỷ niệm đẹp khi được hoà mình vào các hoạt động tập thể”.

Bà Lê Thuý Liền (Phường Lý Văn Lâm) chế biến món bò xào khổ qua tại hội thi.

Để các đội hoàn thành phần thi, mỗi đội có một người sáng mắt hỗ trợ lấy nguyên liệu và bật bếp. Tuy nhiên, phần lớn các công đoạn chế biến đều do chính các hội viên khiếm thị thực hiện. Những đôi tay khéo léo, sự tập trung và tinh thần quyết tâm đã giúp các thí sinh hoàn thành những món ăn trong thời gian quy định.

Niềm vui của các hội viên khiếm thị sau khi hoàn thành những món ăn dự thi.

Lần đầu được tổ chức, hội thi đã tạo nên sân chơi sôi nổi, góp phần gắn kết tình cảm hội viên, đồng thời khẳng định khả năng tự lập, sự khéo léo và bản lĩnh của người khiếm thị trong cuộc sống thường ngày.

Đánh giá về ý nghĩa hoạt động, ông Cao Thanh Quý, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Thông qua hội thi, chúng tôi mong muốn khẳng định người khiếm thị không chỉ nỗ lực lao động, học tập mà còn hoàn toàn có thể tự chủ, đảm đương tốt vai trò giữ lửa trong mỗi bếp nhà. Đây cũng là dịp để các hội viên xoá bỏ mặc cảm, tự tin thể hiện bản thân và giao lưu, học hỏi lẫn nhau”.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Hương Lúa.

Ông Cao Thanh Quý cho biết thêm, thời gian tới, Tỉnh hội sẽ tiếp tục đa dạng hoá các mô hình hoạt động thiết thực, giúp hội viên rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao đời sống tinh thần, tự tin hoà nhập bình đẳng với cộng đồng; đồng thời lan toả thông điệp nhân văn, kêu gọi sự chung tay, sẻ chia của toàn xã hội đối với người khuyết tật.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 3.200 người mù, trong đó gần 1.200 hội viên đang sinh hoạt tại các cấp hội. Thời gian qua, Hội Người mù tỉnh tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giúp hội viên tự tin vươn lên, hoà nhập cộng đồng.