Ấm áp hoạt động của đoàn bệnh viện dã chiến với trẻ em Juba, Nam Sudan

Ngày 19/9, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam (BVDC2.7) tổ chức hoạt động phối hợp quân – dân sự (CIMIC) tại mái ấm St. Clare ở Thủ đô Juba, Nam Sudan. Đoàn đã trao tặng quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, truyện tranh, đồ chơi, bánh kẹo, bóng cùng nhiều vật dụng thiết thực cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây.

Giá trị của hoạt động CIMIC không chỉ thể hiện ở những phần quà vật chất, mà còn ở sự hiện diện, quan tâm và sẻ chia trực tiếp với những trẻ em đang được nuôi dưỡng tại mái ấm.

Qua đó, giá trị của hoạt động CIMIC không chỉ thể hiện ở những phần quà vật chất, mà còn ở sự hiện diện, quan tâm và sẻ chia trực tiếp với những trẻ em đang được nuôi dưỡng tại mái ấm.

Mái nhà tồn tại hơn một thập kỷ

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm BVDC2.7 đang ở cuối nhiệm kỳ.

Mái ấm St. Clare được thành lập từ tháng 12/2012 với mục đích cưu mang trẻ em mồ côi từ nhiều khu vực của Nam Sudan, hỗ trợ các em trong học tập, tạo cho các em một nơi có thể gọi là nhà và cung cấp sự hỗ trợ tâm lý – xã hội khi cần thiết.

Theo thông tin từ cơ sở, hiện St. Clare đang chăm sóc khoảng 250 người thuộc nhiều nhóm tuổi, phần lớn là trẻ em, trong đó có cả những trường hợp khuyết tật. Mái ấm có 17 nhân viên và người chăm sóc trực tiếp.

Trong điều kiện đời sống tại Nam Sudan vẫn chịu nhiều tác động từ xung đột, bất ổn và khó khăn kinh tế – xã hội, việc duy trì một mái nhà có thể cưu mang những đứa trẻ mất đi chỗ dựa gia đình mang ý nghĩa đặc biệt. Nhưng để một mái ấm như St. Clare có thể tồn tại liên tục từ năm 2012 đến nay cũng là một bài toán không đơn giản.

Từ thực phẩm, quần áo, chăm sóc sức khỏe đến học tập, hỗ trợ tâm lý và những nhu cầu thay đổi theo từng độ tuổi đều cần nguồn lực thường xuyên; nhiều em lớn lên tại chính mái ấm này, đến tuổi trưởng thành nhưng chưa có nơi khác để trở về hoặc chưa đủ điều kiện tự lập nên vẫn tiếp tục được cơ sở bao bọc.

Bởi vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cộng đồng và các tổ chức, những hoạt động sẻ chia từ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan vẫn mang giá trị thiết thực.

Bà Betty, người sáng lập mái ấm St. Clare, xúc động chia sẻ với đoàn: “Tôi thực sự rất biết ơn và hạnh phúc trước những món quà mà đội ngũ Việt Nam đã mang đến cho chúng tôi. Có áo thun cho các em, rất nhiều đồ dùng trong những thùng hàng mà tôi vẫn chưa kịp mở hết, và các em cũng sắp được chơi bóng đá nữa. Chúng tôi vô cùng biết ơn và rất vui vì có Việt Nam. Tôi hy vọng lần tới các bạn cũng sẽ lại đến thăm chúng tôi. Tôi không biết nói gì nhiều, chỉ muốn nói rằng, hãy quay lại lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn!”

Lời cảm ơn giản dị ấy càng trở nên đặc biệt bởi chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm BVDC2.7 đang ở cuối của nhiệm kỳ.

Từ lời chào Bentiu đến những ngày cuối tại Juba

Chỉ một ngày trước đó, sáng 18/9, dưới lá Quốc kỳ Việt Nam tại Bentiu, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã tổ chức nghi thức chào cờ trước khi rời địa bàn, sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, những hy sinh thầm lặng cùng sự đồng hành của toàn thể cán bộ, nhân viên trong suốt nhiệm kỳ.

Đứng dưới lá cờ Tổ quốc trong thời khắc chuẩn bị rời Bentiu, Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, những hy sinh thầm lặng cùng sự đồng hành của toàn thể cán bộ, nhân viên trong suốt nhiệm kỳ.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng ta chỉ thực sự hoàn thành khi toàn bộ lực lượng, con người, tài liệu, trang bị và hành lý được tổ chức hành quân đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn và từng cán bộ, nhân viên trở về Tổ quốc theo đúng mệnh lệnh của cấp trên”.

Trước khi đơn vị rời Bentiu, Giám đốc Bệnh viện đã đưa ra mệnh lệnh hành quân trở về quê hương, chính thức đưa BVDC2.7 bước vào chặng cuối của hành trình sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Sau khi tới Juba, cán bộ, nhân viên đơn vị vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa sắp xếp, kiểm tra hành lý, hoàn thiện các thủ tục và chuẩn bị cho kế hoạch trở về Việt Nam. Theo dự kiến, đoàn sẽ được máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đón về nước ngày 24/9.

Những món quà mang dòng chữ “I love Vietnam”

Tại St. Clare, mỗi lứa tuổi đón nhận tình cảm ấy theo một cách khác nhau. Những em lớn hơn hào hứng với những trái bóng, sách vở, truyện tranh và những bộ quần áo mới. Một số em lập tức mặc áo có dòng chữ “I love Vietnam” rồi cùng nhau đọc những cuốn truyện vừa được trao.

Những em bé chưa thể hiểu rằng, người đang bế mình trên tay đến từ một đất nước rất xa, chỉ vài ngày nữa họ sẽ rời Nam Sudan để trở về quê hương.

Với những em bé ấy, có lẽ điều cảm nhận được đơn giản chỉ là một vòng tay ấm, một cái ôm dịu dàng hay sự vỗ về trước khi chìm vào giấc ngủ. Và đôi khi, chính những điều nhỏ bé như vậy lại trở thành ký ức sâu sắc nhất đối với những người sắp rời đi.

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa, thành viên BVDC2.7 chia sẻ, sau chuyến thăm mái ấm St. Clare: “Điều khiến tôi nhớ nhất trong chuyến thăm không phải chỉ là những món quà được trao đi, mà là khoảnh khắc được bế một em bé Nam Sudan mới 6 tháng tuổi trên tay. Các cô ở mái ấm kể rằng em từng bị bỏ lại trong một chiếc hộp và khi được phát hiện thì tình trạng rất nguy kịch. Tôi đã bế em, ru em ngủ và chỉ mong em lớn lên khỏe mạnh, được đi học, sau này có thể tự chăm lo cho bản thân và giúp đỡ những người đã cưu mang mình. Chúng tôi chỉ ở đó một khoảng thời gian rất ngắn rồi lại tiếp tục hành trình trở về Việt Nam. Nhưng với tôi, vòng tay nhỏ bé ấy sẽ là một trong những ký ức rất đặc biệt về những ngày cuối cùng tại Nam Sudan.”

Hoạt động chăm sóc trẻ em sẽ luôn là ký ức đặc biệt với các thành viên đoàn Việt Nam.

Từ Bentiu đến Juba, rồi từ Juba trở về Việt Nam, mỗi cán bộ, nhân viên vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi toàn bộ lực lượng trở về Tổ quốc an toàn theo đúng kế hoạch. Và giữa chặng cuối ấy, chuyến thăm St. Clare trở thành một khoảng lặng đặc biệt.

Vòng tay dành cho các em nhỏ tại Juba là một món quà ý nghĩa khi đoàn kết thúc chuyến công tác.

Với những người lính mũ nồi xanh Việt Nam, những vòng tay dành cho các em nhỏ tại Juba cũng là một cách để nói lời chia tay với Nam Sudan.