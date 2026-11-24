Từ những phần việc cụ thể tại cơ sở, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và nghĩa tình tri ân được thể hiện bằng những hành động thiết thực, chung sức nối dài hành trình đưa các anh trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất và lòng tri ân sâu sắc trước những Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Công an xã Nhuận Đức (TPHCM) đã tích cực triển khai cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm" thu nhận mẫu ADN cho thân nhân gia đình các Liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn liền với Đề án 06 của Chính phủ, mà còn là hành trình nhân văn nối dài nhịp cầu đoàn tụ cho bao gia đình trên quê hương "Đất thép thành đồng".

Xác định việc rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là tiền đề then chốt để xây dựng Ngân hàng Gen (ADN) Liệt sĩ, ngay từ khi phát động, Ban Chỉ huy Công an xã Nhuận Đức đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Theo đó, lực lượng Cảnh sát khu vực luôn sát cánh cùng cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh và các ban, ngành, đoàn thể ở các ấp tỉ mỉ rà soát, lập danh sách chi tiết từng trường hợp Liệt sĩ chưa xác định được phần mộ và thân nhân đúng huyết thống như: mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ, con đẻ...

Công an xã Bình Mỹ, TPHCM tận tình thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân Liệt sĩ đến trụ sở Công an xã thu nhận mẫu ADN

Thấu hiểu việc nhiều thân nhân Liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn, các cán, bộ chiến sĩ (CBCS) Công an xã đã trực tiếp đến từng nhà thăm hỏi, ân cần giải thích ý nghĩa nhân văn của việc lấy mẫu ADN. Đồng thời, lực lượng chức năng hỗ trợ toàn diện từ hoàn thiện hồ sơ pháp lý đến bố trí phương tiện đưa đón bà con đến điểm thu nhận mẫu tập trung chu đáo và an toàn nhất.

Tại các buổi thu nhận mẫu ADN, hình ảnh những CBCS Công an Nhân dân nhẹ nhàng dìu từng bước chân của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cô, bác thân nhân Liệt sĩ lớn tuổi, tận tình hướng dẫn thủ tục... đã để lại những giọt nước mắt xúc động và niềm tin sâu sắc trong lòng người dân.

"Gia đình tôi mong mỏi tìm được hài cốt của anh trai suốt mấy chục năm nay. Nay thấy các CBCS Công an xã nhiệt tình đến tận nhà hướng dẫn, rồi lo xe đưa đón đi lấy mẫu ADN chu đáo thế này, gia đình tôi mừng lắm, có thêm niềm tin và hy vọng ngày được đón anh trai trở về với quê hương, gia đình", cô Nguyễn Thị H. (thân nhân Liệt sĩ tại xã Nhuận Đức) chia sẻ trong nghẹn ngào.

Với đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ (HCLS) luôn là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công an xã Nhuận Đức, TPHCM tận tình hỗ trợ thân nhân Liệt sĩ thu nhận mẫu ADN

Chung tay cùng nhiệm vụ thiêng liêng ấy, Công an xã Bình Mỹ đã chủ động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao và tấm lòng sẻ chia sâu sắc. Lực lượng Công an xã đã không quản ngại vất vả, tích cực rà soát, thu thập thông tin, tuyên truyền, vận động và trực tiếp tổ chức hỗ trợ, đưa đón thân nhân Liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu ADN phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính các Liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, Công an xã chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp đến từng hộ gia đình, hỗ trợ thu nhận mẫu sinh phẩm ngay tại nhà đối với các thân nhân cao tuổi, sức yếu, đang bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Từ những nếp nhà giản dị đến bên giường bệnh của các bậc cao niên, mỗi bước chân của CBCS Công an xã đều mang theo sự ân cần, tận tâm và niềm hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho gia đình.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác giám định, xác định danh tính Liệt sĩ, mà còn là sự hiện thực hóa ước nguyện mong mỏi suốt bao năm tháng của các gia đình. Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ”, cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an cơ sở trong hành trình đưa các Anh hùng Liệt sĩ trở về đúng tên, đúng quê hương, trọn vẹn nghĩa tình với đất mẹ và non sông.

Đã tìm kiếm, quy tập hơn 4.700 HCLS Tính đến ngày 19/11/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được 4.711 HCLS, đạt 67,3% mục tiêu đề ra là khoảng 7.000 HCLS. Công tác lấy mẫu ADN, xác định danh tính Liệt sĩ và rà phá bom mìn tiếp tục được đẩy mạnh. Theo số liệu cập nhật, trong tổng số HCLS được quy tập có 3.244 hài cốt trong nước, 303 hài cốt tại Lào và 1.164 hài cốt tại Campuchia. Đến nay, 168 Liệt sĩ đã được xác định danh tính. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng chức năng đã tìm kiếm được hơn 1.000 HCLS, trong đó 731 hài cốt đã được tổ chức an táng vào ngày 14/10. Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài (8 đội tại Lào, 11 đội tại Campuchia). Các lực lượng đã tổ chức 31 lễ truy điệu, an táng 2.175 HCLS. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu HCLS và mẫu sinh phẩm thân nhân Liệt sĩ được triển khai đồng bộ, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính Liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến ngày 10/10, cả 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu HCLS đối với 211.300 mộ trong các Nghĩa trang Liệt sĩ. Trong số này, có 147.638 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%. Tính chung toàn Chiến dịch, đã hoàn thành lấy mẫu đối với 230.000 mộ, trong đó 211.300 mẫu được lấy trong thời gian triển khai Chiến dịch và 18.700 mẫu được lấy trước đó. Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân Liệt sĩ, các lực lượng đã lấy được 276.853 mẫu; trong đó 100.701 mẫu đã được phân tích và 95.797 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu HCLS cũng được chú trọng. Tổng số mẫu được tiếp nhận từ các địa phương là 164.854 mẫu. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 76.345 mẫu HCLS, số hóa thông tin 75.965 mẫu, đưa vào lưu trữ lâu dài 35.670 mẫu. Đáng chú ý, Viện Pháp y Quân đội đã thực hiện tách chiết 552 mẫu HCLS, thu được 70 trình tự ADN, phục vụ công tác giám định, xác định danh tính Liệt sĩ. Bên cạnh việc tìm kiếm HCLS, lấy mẫu thân nhân Liệt sĩ, công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực trọng điểm tiếp tục được triển khai, góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS. Đến ngày 19/11/2026, các lực lượng đã rà phá được 20.964,3/22.100ha, đạt 94,86% kế hoạch. Đáng chú ý, công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã hoàn thành ngày 12/10/2026 với diện tích 4.460ha; tại Lào Cai hoàn thành ngày 10/11/2026 với diện tích 2.700ha. Những kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Liệt sĩ. Dự kiến Hội nghị toàn quốc sơ kết Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2026. Được biết, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã kết thúc đợt 2 cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân Liệt sĩ chưa xác định danh tính với hơn 80 nghìn mẫu được thu nhận. Như vậy, tính từ đầu năm 2026 đến nay đã có trên 339 nghìn mẫu ADN thân nhân Liệt sĩ chưa xác định danh tính được thu nhận. Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân Liệt sĩ, phục vụ đối sánh, xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Qua đó, từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình các Liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.