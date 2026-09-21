Ấm áp đêm Trung thu, lan tỏa tinh thần khuyến học ở Tổ dân phố 32 Hòa Cường Bắc, Đà Nẵng

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng trao phần thưởng cho các học sinh.

Nhân dịp Tháng Khuyến học, hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996-02/10/2026) và đón Tết Trung thu, tối 20/9, tại Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và Chi hội Khuyến học Tổ dân phố 32 Hòa Cường Bắc, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình tuyên dương, khen thưởng học sinh và trao quà Trung thu cho thiếu nhi.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo địa phương phường Hòa Cường, đại diện các tổ chức ở khu dân cư, cùng đông đảo phụ huynh và học sinh trên địa bàn.

Tổ dân phố Hoà Cường Bắc khen thưởng các học sinh giỏi.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của đêm hội, 155 học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh giỏi các cấp trong năm học vừa qua được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó có 31 học sinh THPT, 48 học sinh THCS và 76 học sinh tiểu học.

Những phần thưởng được trao trong dịp đầu năm học mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các em trong học tập, đồng thời là lời động viên để các em tiếp tục cố gắng, rèn luyện, đạt thêm nhiều kết quả tốt trong năm học 2026-2027.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em khi lần lượt được xướng tên, nhận phần thưởng từ các cô chú, ông bà trong khu dân cư. Với các em học sinh nhỏ tuổi, đó còn là niềm vui được cùng bạn bè tham dự một đêm Trung thu ngay tại nơi mình sinh sống. Những tràng vỗ tay của phụ huynh, bà con trong tổ dân phố dành cho các em càng làm cho buổi tuyên dương thêm gần gũi, thân tình.

Không chỉ có những phần thưởng dành cho học sinh đạt thành tích cao, đêm hội còn mang đến niềm vui Trung thu cho đông đảo thiếu nhi trong khu dân cư. Ban Tổ chức đã trao 300 suất quà Trung thu cho các cháu, với tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 50 triệu đồng.

Đáng quý, nguồn kinh phí được huy động từ sự đóng góp của 300 hộ gia đình trong tổ dân phố cùng các mạnh thường quân. Mỗi gia đình góp một phần, người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, nhưng cùng hướng về các em nhỏ, cùng mong muốn động viên con cháu chăm ngoan, học tập tốt.

Các học sinh vui Tết Trung thu.

Từ những món quà Trung thu đến những phần thưởng dành cho học sinh, điều đọng lại không chỉ là giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Khi người dân cùng chung tay chăm lo cho việc học, mỗi phần thưởng không chỉ dành cho một học sinh mà còn gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng và lời nhắn nhủ của gia đình, khu dân cư đối với thế hệ trẻ.

Với các bậc phụ huynh, niềm vui của con trẻ trong đêm hội cũng là niềm vui của mỗi gia đình. Những kết quả học tập của các em được bà con ghi nhận, động viên sẽ trở thành thêm một nguồn khích lệ để các em tự tin hơn trên con đường học tập. Đối với những học sinh chưa đạt thành tích cao, không khí của buổi tuyên dương cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng chỉ cần chăm chỉ, cố gắng, các em đều có thể tiến bộ và được ghi nhận.

Sự chung tay của 300 hộ gia đình và các mạnh thường quân còn cho thấy công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng được quan tâm từ chính cộng đồng dân cư. Việc chăm lo cho sự học không dừng lại ở những phần thưởng, mà quan trọng hơn là tạo nên một môi trường trong đó trẻ em được khích lệ học tập, được người lớn quan tâm và được cộng đồng động viên trên từng bước trưởng thành.

Theo Chi hội Khuyến học Tổ dân phố 32 Hòa Cường Bắc, việc tuyên dương, khen thưởng học sinh được duy trì hàng năm vào đầu năm học mới nhằm ghi nhận những cố gắng của các em, đồng thời góp phần tạo không khí thi đua học tập trong cộng đồng dân cư. Qua đó, các gia đình có thêm động lực quan tâm đến việc học tập, rèn luyện của con cháu; các em học sinh có thêm niềm vui và động lực để phấn đấu trong năm học mới.

Trong ánh đèn Trung thu, tiếng cười của trẻ nhỏ hòa cùng niềm vui của các bậc phụ huynh. Những phần quà được trao tận tay, những lời chúc đầu năm học mới và những tràng pháo tay dành cho các em đã làm cho đêm hội thêm ấm áp. Đằng sau niềm vui ấy là sự góp sức lặng thầm của nhiều gia đình, nhiều người dân và các mạnh thường quân cùng chung một tấm lòng với con trẻ, với sự học.