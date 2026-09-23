Ấm áp 'Đêm hội Trăng rằm' xã Phú Xuyên

Xã Phú Xuyên tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" tạo không khí rộn ràng, vui tươi cho các em thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: PV

“Đêm hội Trăng rằm” diễn ra vui tươi, rộn ràng, ấm áp, mang đến cho các em thiếu niên, nhi đồng một mùa Trung thu nhiều niềm vui trọn vẹn. Không gian đêm hội lung linh, rực rỡ sắc màu của những chiếc đèn ông sao, các ca khúc về Trung thu vang lên rộn rã.

Các tiết mục văn nghệ tại "Đêm hội Trăng rằm" ở xã Phú Xuyên. Ảnh: PV

Tại “Đêm hội Trăng rằm”, dưới ánh trăng tròn vằng vặc, các em được nghe sự tích chị Hằng, chú Cuội, được hào hứng tham gia những trò chơi tập thể, cùng nhau rước đèn lồng, múa lân và phá cỗ Trung thu. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, “Đêm hội Trăng rằm” ở xã Phú Xuyên đã tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt để lại nhiều dấu ấn đối với các em thiếu niên, nhi đồng và các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo xã Phú Xuyên trao tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Tại chương trình, lãnh đạo xã Phú Xuyên và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng 123 phần quà động viên các em có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà được trao tặng thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.