Ấm áp đêm hội Trăng rằm tại phường Đại Mỗ

Trung thu là dịp để trẻ em vui chơi, sum vầy bên gia đình và bạn bè, đồng thời là dịp để cộng đồng dành sự quan tâm tới những em còn nhiều khó khăn. “Đêm hội Trăng Rằm 2026” tại phường Đại Mỗ gắn niềm vui đón hội với hoạt động tặng quà, gửi tới thiếu nhi sự chăm lo, động viên trong dịp Tết Trung thu.

Phường Đại Mỗ trao các suất quà Trung thu cho trẻ em trên địa bàn. Ảnh: PV

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo phường trao 50 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà là sự động viên các em trong học tập và cuộc sống, đồng thời chia sẻ với gia đình trong dịp Tết Trung thu. Ngoài ra, 500 suất quà cũng được chuẩn bị dành cho toàn bộ thiếu nhi tham gia chương trình.

Lãnh đạo phường Đại Mỗ trao tận tay các suất quà Trung thu cho các em. Ảnh: PV

Đêm hội tại Công viên Phùng Khoang là dịp để trẻ em và gia đình cùng tham gia hoạt động cộng đồng. Với các em, niềm vui Trung thu còn đến từ việc được gặp gỡ bạn bè, cùng người thân tham dự ngày hội. Với mỗi gia đình, đây là dịp dành thời gian bên con trẻ, chia sẻ những khoảnh khắc tuổi thơ và lưu giữ kỷ niệm trong mùa trăng tháng Tám.

Chương trình “Đêm hội Trăng Rằm 2026 - Trung thu yêu thương” thu hút đông đảo thiếu nhi và nhân dân tham gia. Ảnh: PV

Với thông điệp “Trung thu yêu thương”, chương trình thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà và hoạt động chung góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm, để các em được đón hội trong sự quan tâm của gia đình và cộng đồng.