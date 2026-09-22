Ấm áp 'Đêm hội trăng rằm' ở vùng biên giới Bản Lầu

Ấm áp "Đêm hội trăng rằm" ở biên giới Bản Lầu. Ảnh: Quốc Hồng

Chương trình có sự đồng hành của Tạp chí Môi trường - Giao thông và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Sơn đã mang đến cho các em nhỏ vùng cao nơi đây một đêm hội tràn ngập niềm vui, tiếng cười và thắm đượm tình quân - dân.

Ấm áp trăng rằm đón Trung thu sớm ở biên giới Bản Lầu

Giữa núi rừng biên cương ở thôn Pạc Bo, không gian đêm hội trở nên lung linh, rực rỡ với ánh đèn hoa đăng, tiếng nhạc vui rộn rã cùng mâm cỗ bánh kẹo trông trăng đủ đầy.

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đã tận tay trao tặng 300 phần quà gồm bánh kẹo, đồ chơi cho trẻ em và học sinh tại các thôn biên giới của xã Bản Lầu.

Đồn Biên phòng Bản Lầu và các nhà hảo tâm trao tặng 100 áo ấm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới cho học sinh điểm trường Tiểu học Pạc Bo, thuộc Trường Tiểu học Bản Lầu.

Đặc biệt, trao tặng 16 suất quà, bao gồm bánh kẹo, sách vở và đồ dùng học tập cho các học sinh do Đồn Biên phòng Bản Lầu nhận đỡ đầu, theo Chương trình "Nâng bước chân em tới trường" và "Con nuôi Đồn biên phòng" năm 2026.

Tổng giá trị các phần quà tặng cho chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" là hơn 75 triệu đồng.

Không chỉ mang đến niềm vui tinh thần trọn vẹn trong đêm Rằm tháng Tám, Đồn Biên phòng Bản Lầu từ lâu đã trở thành điểm tựa vững chắc cho học sinh vùng biên thông qua các chương trình giàu tính nhân văn như "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi Đồn biên phòng".

Trung tá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Lầu Nguyễn Văn Ước khẳng định chăm lo trẻ em là tình cảm, trách nhiệm cao quý của Bộ đội Biên phòng và toàn xã hội. Ảnh: Quốc Hồng

Những năm qua, thông qua chương trình "Nâng bước em tới trường", Đồn Biên phòng Bản Lầu đã duy trì hỗ trợ kinh phí hằng tháng (500.000 đồng/em/tháng) cho 15 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiếu học trên địa bàn xã.

Sự đồng hành liên tục và kịp thời này đã tiếp thêm động lực cho gia đình, giúp các em kiên trì bám lớp, bám trường và hoàn thành xuất sắc các cấp học. Năm học 2025-2026, có 3 em thi đỗ vào Học viện Biên phòng và Đại học Thái Nguyên.

Đặc biệt, với mô hình "Con nuôi Đồn biên phòng", đơn vị đã nhận nuôi dưỡng trực tiếp 2 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay tại đồn. Tại đây, các em được bố trí góc học tập, nơi ăn chốn ở tươm tất. Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn phân công quân y chăm sóc sức khỏe, cử chiến sĩ trực tiếp kèm cặp bài vở mỗi tối, rèn luyện tính kỷ luật và kỹ năng sống, giúp các em tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" tỏa sáng bởi ánh trăng thu và rạng rỡ tình yêu thương, sẻ chia, chắp cánh cho những mầm non và thế hệ tương lai giữ vững niềm tin nơi biên cương Tổ quốc.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Bản lầu và đại diện Tạp chí Môi trường - Giao thông trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Quốc Hồng

Chỉ huy Đồn Biên phòng Bản Lầu trao quà cho các cháu học sinh. Ảnh: Quốc Hồng

Trẻ em vùng biên giới Bản Lầu (Lào Cai) vui đón Tết Trung thu sớm. Ảnh: Quốc Hồng

Vui cùng ông sao đón trăng rằm tỏa sáng biên cương. Ảnh: Quốc Hồng

Trẻ em như búp trên cành. Ảnh: Quốc Hồng

Vui múa hát tại đêm hội "Biên cương - Đêm hội trăng rằm", do Đồn biên phòng Bản Lầu tổ chức. Ảnh: Quốc Hồng

Đông vui "Đêm hội trăng rằm". Ảnh: Quốc Hồng

Vui Tết Trung thu cùng bé. Ảnh: Quốc Hồng

Nụ cười trẻ em vùng cao biên giới Bản Lầu vui đón Trung thu sớm. Ảnh: Quốc Hồng

Chuẩn bị phá cỗ đón trăng rằm. Ảnh: Quốc Hồng

Vui Trung thu với bánh kẹo và đồ chơi vui nhộn. Ảnh: Quốc Hồng

Cháu bé bị đau chân được mẹ đưa đến "Đêm hội trăng rằm" vui cùng các bạn. Ảnh: Quốc Hồng

Vui cùng các chú Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Quốc Hồng