Ấm áp 'Đêm hội trăng rằm' nơi biên giới

Dự chương trình có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, xã Yên Khương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân và học sinh trên địa bàn.

Chương trình đã mang đến cho các em học sinh Trường Mầm non Yên Khương và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương một đêm hội Trung thu giàu màu sắc.

Với thông điệp "Một vầng trăng - Ngàn ước mơ“, chương trình đã mang đến cho các em học sinh Trường Mầm non Yên Khương và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương một đêm hội Trung thu giàu màu sắc. Các em được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi; thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc, ảo thuật, xiếc, trống hội, múa lân do các nghệ sĩ, diễn viên và các tài năng nhí trong và ngoài tỉnh biểu diễn.

Đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh, Thanh Hóa xác định công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng; luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng, miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đối với trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Yên Khương, tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên những chính sách thiết thực, tạo điều kiện để các em có môi trường học tập, sinh hoạt và phát triển tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh, Thanh Hóa xác định công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng; luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng, miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, việc tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương càng có ý nghĩa khi đây là một trong những công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Công trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với giáo dục vùng biên. Từ những mái trường được đầu tư khang trang, các em học sinh vùng biên có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đây cũng là nền tảng để chăm lo, vun đắp nguồn nhân lực cho những địa bàn còn nhiều khó khăn, đồng thời góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao học bổng và quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập, rèn luyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận, biểu dương Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm đã phối hợp tổ chức chương trình, dành những phần quà ý nghĩa cho thiếu nhi xã Yên Khương.

Đồng chí Tô Anh Dũng mong muốn các thầy giáo, cô giáo tiếp tục tận tâm với nghề, yêu thương, dìu dắt các em; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung tay để ngày càng có nhiều trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được quan tâm, chăm lo, có điều kiện học tập, vui chơi và phát triển.

Đối với các em học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em luôn chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện, cố gắng mỗi ngày để sau này góp phần xây dựng quê hương Yên Khương nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung ngày càng giàu đẹp.

Tại chương trình, em Lương Ánh Nguyệt được tặng một bộ bàn ghế học tập; em Ngân Bảo Hân được tặng một chiếc máy tính bảng để hỗ trợ việc học tập, phát triển năng khiếu và giúp em có thể kết nối với mẹ qua các cuộc gọi video.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao 50 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập, rèn luyện. Các đại biểu tham dự chương trình trao hơn 1.000 phần quà Trung thu cho các em học sinh. Nhiều nhà hảo tâm cũng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần biến những ước mơ của các em thành hiện thực.

“Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 không chỉ tạo nên một sân chơi bổ ích, mang đến niềm vui cho trẻ em vùng biên mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đối với thế hệ tương lai.