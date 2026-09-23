Ấm áp đêm hội Trăng rằm nơi biên giới A Lưới

Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế và cấp ủy, chính quyền xã A Lưới 4 tổ chức.

Tiết mục múa lân thu hút các em nhỏ.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em học sinh được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, múa lân, tham gia trò chơi dân gian, phá cỗ Trung thu và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Dịp này, Ban tổ chức trao 300 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 200.000 đồng và 100 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Trung thu mà còn là sự động viên, khích lệ các em nỗ lực học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu trao tặng quà “Nâng bước em tới trường” cho các em học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt phối hợp với Đoàn Thanh niên xã A Lưới 4 và nhà trường tổ chức hoạt động “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho học sinh.

Ban tổ chức cũng khánh thành, đưa vào sử dụng công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh vào Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4, với chiều dài 1km.

Phát biểu tại đêm hội, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Huế cho biết, chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” được đơn vị duy trì hàng năm nhằm mang đến cho thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Cắt tóc cho các em học sinh trong mô hình “Tay kéo Biên phòng”.

Khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Trung thu năm nay càng có ý nghĩa khi các em được học tập tại ngôi trường mới, công trình có sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Huế với hơn 3.000 ngày công.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu mong muốn những phần quà và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học tốt và từng bước thực hiện ước mơ.

Bầy mâm cổ Trung thu.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” là hoạt động thiết thực thể hiện sự đồng hành của lực lượng BĐBP với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo cho trẻ em vùng biên giới.

Qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, động viên học sinh khó khăn vươn lên trong học tập và xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững chắc.