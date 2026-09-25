Ấm áp đêm hội trăng rằm nơi biển đảo Trường Sa

Chương trình vui tết Trung thu được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa tổ chức cho các cháu thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống, học tập trên các đảo diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với thế hệ măng non nơi biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Tiết mục múa lân vui nhộn của các cháu thiếu nhi đảo Trường Sa.

Để tổ chức tết Trung thu chu đáo, UBND Đặc khu Trường Sa đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện bảo đảm. Công tác chăm lo được triển khai thống nhất đến từng đảo, chú trọng bảo đảm đầy đủ quà Trung thu cho thiếu nhi, để các em được đón tết Trung thu vui tươi, an toàn, tiết kiệm và giàu tình cảm.

Tiết mục văn nghệ do các cháu thiếu nhi và các chiến sĩ của đảo Sinh Tồn biểu diễn.

Tại các điểm tổ chức trên đảo, các cháu hào hứng rước đèn ông sao, thưởng thức văn nghệ, múa lân, cùng cán bộ, chiến sĩ và gia đình phá cỗ Trung thu. Các em còn được nghe thư chúc mừng Tết Trung thu của Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa gửi tới thiếu niên, nhi đồng. Những lời thăm hỏi, động viên ấy giúp các em thêm phấn khởi trong học tập và cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, chỉ huy các đảo chúc các cháu luôn chăm ngoan, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Chỉ huy các đảo khẳng định, cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các gia đình chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu nhi, để các em dù ở nơi đảo xa vẫn được đón những mùa Trung thu đầy đủ, ấm áp.

Chỉ huy các đảo trao quà Trung thu của UBND Đặc khu Trường Sa tặng các cháu thiếu nhi.

Dịp này, chỉ huy các đảo trao quà Trung thu của UBND Đặc khu Trường Sa tặng các cháu. Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với thiếu nhi trên đảo. Việc trao quà được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng, góp phần động viên các gia đình yên tâm sinh sống, công tác trên đảo.

Cùng thời gian này, tại đất liền, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức đêm hội trăng rằm cho con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị. Các em được tham gia rước đèn ông sao, múa lân, văn nghệ, trò chơi tập thể, giao lưu, phá cỗ và nhận quà Trung thu. Chương trình được chuẩn bị chu đáo, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi, để lại cho các em nhiều kỷ niệm đẹp.

Hoạt động Trung thu ở cả trên đảo và đất liền thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 và UBND Đặc khu Trường Sa đối với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu niên, nhi đồng; đồng thời là sự sẻ chia, động viên hậu phương của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển, đảo.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Trường Sa gửi lời chúc mừng tết Trung thu đến thiếu nhi cả nước.

Từ những đêm hội trăng rằm trên đảo đến chương trình Trung thu tại đất liền, tình cảm giữa quân đội với hậu phương được kết nối, lan tỏa; góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, biển, đảo cho thế hệ trẻ, tạo thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yên tâm công tác, lao động, học tập, xây dựng đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh.