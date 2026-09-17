Ấm áp 'Đêm hội trăng rằm' dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Trẻ em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh chung vui phá cỗ đêm hội trăng rằm.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi, giao lưu và động viên tinh thần cho các em nhân dịp Tết Trung thu.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng cán bộ, viên chức, người lao động và các em đang được chăm sóc tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em cùng các đại biểu tham gia rước đèn ông sao, thưởng thức các tiết mục văn nghệ do trẻ em tại Cơ sở, học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Bắc Giang cùng Đoàn Thanh niên phường Bắc Giang biểu diễn. Chương trình cũng trình chiếu hình ảnh về các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và trợ giúp đối tượng của Cơ sở; các đại biểu, tổ chức, đơn vị đồng hành trao quà cho các em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Tiết mục múa Lân tại đêm hội.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh, cho biết Trung thu là dịp để thiếu nhi được vui chơi, đón nhận tình yêu thương và có những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Đối với các em đang được chăm sóc tại Cơ sở, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng càng có ý nghĩa.

“Chúng tôi luôn mong muốn mỗi cháu đều được sống trong một môi trường an toàn, ấm áp, được học tập, rèn luyện và phát triển, để không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyễn Văn Huế nhấn mạnh.

Theo báo cáo, hiện Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 137 đối tượng, gồm 18 người già cô đơn, 35 người khuyết tật và trẻ khuyết tật, 60 trẻ em khuyết tật dạng câm, điếc, 16 trẻ mồ côi, 4 trẻ nhiễm HIV và 4 đối tượng khẩn cấp. Công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng được duy trì. Đồng thời, Cơ sở chú trọng giáo dục, dạy nghề, phục hồi chức năng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng quà cho trẻ em.

Đáng chú ý, 100% trẻ em mồ côi và trẻ khuyết tật trong độ tuổi tại Cơ sở được đến lớp. Trong năm học 2025-2026, Cơ sở tổ chức giảng dạy theo chương trình chuyên biệt, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cho 59 trẻ khuyết tật nghe, nói, chia thành 6 lớp.

Tại “Đêm hội trăng rằm”, những phần quà và tình cảm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu đủ đầy hơn về vật chất và ấm áp về tinh thần.

Khép lại chương trình, các em nhỏ cùng nhau phá cỗ Trung thu trong không khí vui tươi, gần gũi, để lại những kỷ niệm đẹp.