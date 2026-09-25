Ấm áp 'Đêm hội Trăng rằm' cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Các em hào hứng tham gia trò chơi dân gian tại “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026.

Tham dự đêm hội có 133 trẻ của Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, 78 trẻ tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Cùng với các em còn có con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động vui Trung thu, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp và sẻ chia.

Trong không gian rực rỡ sắc màu của đêm hội, các em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia trò chơi như chuyền bóng, nhảy bao bố, tung bóng và cùng nhau phá cỗ Trung thu. Những hoạt động gần gũi, vui tươi đã tạo cơ hội để các em giao lưu, hòa mình vào không khí ngày hội dành cho thiếu nhi.

Giám đốc Sở Y tế Phạm Giang Nam trao quà cho các em nhỏ trong “Đêm hội Trăng rằm”.

Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Điện Biên trao 14,9 triệu đồng hỗ trợ chương trình “Trung thu cho em.

Dịp này, Giám đốc Sở Y tế Phạm Giang Nam đã trao quà Trung thu cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ và Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Cùng chung sự sẻ chia, Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Điện Biên trao tặng 14,9 triệu đồng cho chương trình “Trung thu cho em”, góp thêm những phần quà ý nghĩa và niềm vui cho các em.

Lãnh đạo Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh trao quà, chia sẻ niềm vui Trung thu cùng các em nhỏ.

Không khí đêm hội trở nên ấm áp khi các em cùng biểu diễn, vui chơi và nhận những món quà Trung thu trong sự quan tâm của các cấp, ngành và đơn vị đồng hành. Với những trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ, đây không đơn thuần là một đêm vui, mà còn là dịp để các em cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, có thêm những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.