Tham dự chương trình có bà Võ Thị Ánh Hậu - Chủ tịch UBND xã Châu Thành, cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã và hơn 80 thiếu nhi là con em lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Ấm áp Đêm hội trăng rằm cho con em lực lượng vũ trang.

Tại chương trình, các em nhỏ cùng tham gia nhiều hoạt động vui tươi như trò chơi, liên hoan, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và giao lưu, chia sẻ cảm xúc trong đêm hội.

Dịp này, ban tổ chức cùng các đơn vị kết nghĩa trao tặng mỗi em một phần quà Trung thu trị giá 500.000 đồng.

Lãnh đạo phát quà cho các cháu thiếu nhi.

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh cán bộ, chiến sĩ công an, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dân quân thường trực và dân quân tại chỗ vẫn phải bám địa bàn, bám chốt, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho nhân dân trong dịp Tết Trung thu.

Vì vậy, “Đêm hội trăng rằm” không chỉ mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi mà còn là món quà tinh thần, thể hiện sự quan tâm, tri ân của cấp ủy, chỉ huy hai đơn vị đối với hậu phương của cán bộ, chiến sĩ.

Trao tặng quà cho các em thiếu nhi.

Sự hiện diện, động viên của lãnh đạo UBND xã cùng các phòng, ban, ngành, đoàn thể góp phần tạo nên không khí gần gũi, ấm áp cho chương trình.

Qua đó, thể hiện sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác hậu phương quân đội, công an và chăm lo, giáo dục trẻ em trên địa bàn xã Châu Thành.

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, qua đó tạo sân chơi bổ ích, chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, nhất là con em cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các chương trình được tổ chức với nhiều hình thức như giao lưu văn nghệ, tổ chức trò chơi, phá cỗ, tặng quà và trao học bổng, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm.