Ấm áp đêm hội 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ' tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
200 suất học bổng cùng nhiều hỗ trợ cho bệnh nhi được trao trong đêm hội "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" tại Thanh Hóa.
Tối 21/9, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hoá phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức chương trình Trung thu "Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026" cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú.
Tham dự đêm hội với các bệnh nhi có lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành trên địa bàn. Đêm hội được chuẩn bị chu đáo, hội trường được trang trí với lồng đèn, đèn ông sao và bóng bay. Các em nhỏ được xem múa lân, xiếc, ảo thuật, giao lưu với chú hề bóng bay và thưởng thức các tiết mục văn nghệ.
Những hoạt động này mang lại không khí vui tươi, giúp các bệnh nhi tạm quên đi những đau đớn, mệt mỏi trong quá trình điều trị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gửi lời thăm hỏi, chúc các bệnh nhi mau chóng hồi phục để sớm trở về với gia đình và trường lớp. "Những món quà, suất học bổng trao đi là lời động viên tinh thần, gửi gắm sự sẻ chia của cộng đồng đối với các em và gia đình. Lãnh đạo tỉnh cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tận tụy chăm sóc các bệnh nhi trong thời gian qua", ông Nguyễn Hồng Phong nói.
Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu "Hiện thực hóa ước mơ". Ban tổ chức lắng nghe hoàn cảnh và nguyện vọng của một số em nhỏ đang điều trị tại đây.
Trường hợp cháu Đỗ Tường Vy (SN 2019, trú tại phường Nguyệt Viên) đang điều trị tại khoa Tim mạch - Lồng ngực bị viêm cơ tim biến chứng hoại tử, phải cắt bỏ cánh tay trái. Bố mẹ ly hôn, ba mẹ con ở với bà ngoại đang điều trị ung thư. Tại chương trình, Vy bày tỏ mong muốn có lại cánh tay và ước mơ sau này trở thành bác sĩ.
Trường hợp khác là cháu Hà Khắc Việt (SN 2017, dân tộc Thái, ở xã Phú Xuân) mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ khi 16 tháng tuổi, mỗi tháng phải nằm viện từ 7 đến 10 ngày. Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Việt ước mơ được khỏe mạnh để đi học và gia đình có một căn nhà vững chãi...
Tại hoạt động giao lưu, để ước mơ của các em nhỏ trở thành hiện thực, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao kinh phí điều trị và lắp cánh tay nhân tạo cho cháu Đỗ Tường Vy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao kinh phí 70 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ" tặng cháu Hà Khắc Việt và gia đình.
Ngoài các phần hỗ trợ riêng biệt, Ban tổ chức trao 200 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cùng 200 phần quà Trung thu cho các bệnh nhi.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/am-ap-dem-hoi-long-den-thap-sang-uoc-mo-tai-benh-vien-nhi-thanh-hoa-169260922090708257.htm