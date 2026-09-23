Ấm áp chương trình 'Vui hội Trăng rằm' dành cho con công nhân lao động

Dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Màn ca múa nhạc và giao lưu đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Lê Phương

Đây là một trong 3 chương trình “Vui hội Trăng rằm” được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tại các địa bàn có đông con công nhân, lao động, doanh nghiệp và khu công nghiệp tập trung, nhằm mang đến cho con công nhân, lao động một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng quà con công nhân, lao động. Ảnh: Lê Phương.

Lãnh đạo thành phố và tổ chức Công đoàn trao quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Phương.

Tại điểm Khu nhà ở công nhân xã Thiên Lộc, hơn 1.000 trẻ em là con công nhân, đoàn viên, công nhân, lao động phấn khởi tham dự. Với chủ đề “Vui hội Trăng rằm”, chương trình mang đến nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa như văn nghệ, múa lân - sư - rồng, rước đèn, phá cỗ, các trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống. Không chỉ tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho thiếu nhi, các hoạt động còn góp phần giáo dục trẻ em về truyền thống văn hóa dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khuyến khích các em giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Niềm vui của các con công nhân, lao động tại chương trình "Vui hội Trăng rằm". Ảnh: Lê Phương.

Điểm nhấn là hoạt động tặng quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao 1.650 suất quà tại 3 điểm tổ chức chương trình.

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn tài chính Công đoàn và Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quản lý. Mỗi suất gồm tiền và hiện vật, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn mang đến cho con công nhân, lao động một đêm Trung thu vui vẻ, ý nghĩa; đồng thời góp phần động viên người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, trong đó có con em công nhân, lao động.

Đồng chí Bùi Huyền Mai chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, bổ ích; luôn chăm ngoan, học giỏi, tự tin nuôi dưỡng ước mơ và có một tương lai tươi sáng.