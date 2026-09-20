Ấm áp chương trình 'Trung thu cho em' tại Vĩnh Long

Trao học bổng, quà cho học sinh tại chương trình "Trung thu cho em"

Tham dự chương trình có bà Đỗ Thị Huệ Anh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long; đại diện Hội Nữ doanh nhân tỉnh; lãnh đạo địa phương; Ban Giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh Trường THCS Võ Văn Mẫn.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; tổ chức trò chơi hỏi đáp tìm hiểu về ý nghĩa Tết Trung thu, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả; công bố và trao giải cuộc thi làm lồng đèn Trung thu của trường.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao 20 suất học bổng, học phẩm và 500 phần quà Trung thu cho các em học sinh, với tổng trị giá gần 35 triệu đồng.

BTC tặng quà cho học sinh dịp Trung thu

Thông qua chương trình, các cấp Hội đã lồng ghép tuyên truyền, trang bị cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân, kỹ năng sống và sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả; đặc biệt quan tâm đến học sinh nữ trong độ tuổi vị thành niên, giúp các em thêm tự tin, chủ động trong học tập, rèn luyện và cuộc sống.

Theo Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, trong chuỗi hoạt động Trung thu năm 2026, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo triển khai Chương trình "Trung thu cho em" trong toàn hệ thống Hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng về trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng tại 3 xã An Ngãi Trung, Hòa Minh, Tân Quới, chương trình đã thu hút 1.900 học sinh tham gia; trao tặng 60 suất học bổng, học phẩm và quà Trung thu, tổng trị giá 153 triệu đồng. Chương trình nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong công tác chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em và đồng hành cùng gia đình, nhà trường trong việc nuôi dưỡng, chắp cánh ước mơ cho các em.