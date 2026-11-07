Ấm áp Chương trình "Tri ân - Tiếp bước - Sẻ chia" năm 2026

Các đại biểu dự chương trình

Tại chương trình, các đơn vị đã trực tiếp trao tặng 11 suất quà cho các đối tượng là người có công, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Sơn; bàn giao mô hình "Tủ áo dài yêu thương" cho cán bộ, hội viên phụ nữ xã Bắc Sơn.

Đáng chú ý, chương trình đã trao tặng 6.000 quần áo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 6 xã: Bắc Sơn, Vũ Lễ, Nhất Hoà, Tân Tri, Hưng Vũ và Vũ Lăng.

Tổng giá trị các phần quà được trao tại chương trình đạt trên 1 tỷ đồng.

Đại diện Đoàn Thanh niên Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao quà cho người có công, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Sơn

Đại diện Đoàn Thanh niên Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Sơn

Đại diện Đoàn Thanh niên Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao biểu trưng quà tặng đại diện Hội LHPN các xã

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 1 gia đình chính sách trên địa bàn xã Bắc Sơn.

Đại diện Đoàn Thanh niên Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao biểu trưng mô hình "Tủ áo dài yêu thương" cho đại diện Hội LHPN xã Bắc Sơn

Các đơn vị thăm gia đình chính sách trên địa bàn xã Bắc Sơn

Chương trình "Tri ân - Tiếp bước - Sẻ chia" là hoạt động thiết thực của các cấp hội nhằm tri ân những gia đình có công với cách mạng. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên và chia sẻ khó khăn kịp thời với hội viên phụ nữ và trẻ em yếu thế, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.