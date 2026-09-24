Ấm áp chương trình 'Trăng sáng muôn nơi' tại vùng biên giới Đà Nẵng

Một số điều ước mà các em gửi gắm đến "Ngân hà ước mơ" đã được hiện thực hóa ngay tại chương trình.

Tối 23/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Trăng sáng muôn nơi” năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng Chiến sĩ” tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng, năm 2026 trên địa bàn thành phố có 6 trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học & THCS tại các xã biên giới được khánh thành và đi vào hoạt động.

Do đó, việc quan tâm, chăm lo dịp Trung thu là việc làm cần thiết, mang ý nghĩa xã hội và có tính nhân văn sâu sắc, góp phần tạo không khí phấn khởi, giúp các em vững tin bước vào năm học mới. Việc tổ chức chương trình còn mang Tết Trung thu vui tươi đến với thiếu nhi địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, hộ nghèo, mồ côi…

Một sáng kiến đầy ý nghĩa mang tên “Ngân Hà Ước Mơ”.

Qua đó, bồi đắp truyền thống tương thân tương ái, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và thực hiện quyền trẻ em. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu giữa học sinh với khách mời. Đồng thời, ban tổ chức cũng khai trương sáng kiến “Ngân Hà Ước Mơ” và hiện thực bước đầu gần 100 điều ước của các em.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, ở mỗi vùng đất, điều kiện để các em có được một mùa Trung thu trọn vẹn lại khác nhau. Chính vì vậy, việc chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, là việc làm có ý nghĩa rất lớn.

Các đại biểu trao quà tặng 6 Trường phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học & THCS trên địa bàn Đà Nẵng.

“Trong chương trình này, chúng tôi mang đến cho các cháu một sáng kiến đầy ý nghĩa mang tên “Ngân Hà Ước Mơ”. Đây là nơi để các cháu gửi gắm những ước mơ của riêng mình, những ước mơ đó sẽ được viết ra, được lắng nghe và kết nối với những người có thể giúp các cháu biến ước mơ đó thành hiện thực”, Đại tá Đinh Văn Hưng chia sẻ.

Tại chương trình, ban tổ chức còn tặng quà cho 6 Ban giám hiệu các trường, tặng quà 30 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tặng 4.800 suất quà Trung thu cho 100% học sinh của 6 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học & THCS Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và A Vương của TP Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 23/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và đoàn công tác đến thăm và tặng quà tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tặng quà đại diện Ban Giám hiệu và học sinh 6 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học & THCS Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và A Vương. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh tại xã biên giới Tây Giang. Hoạt động diễn ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang, nằm trong khuôn khổ chương trình “Trăng sáng muôn nơi” do Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng phối hợp các đơn vị tổ chức. Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ đã tổ chức khám tổng quát sức khỏe và cấp phát thuốc cho 200 học sinh. Qua thăm khám, các em cũng được các y, bác sĩ tư vấn sức khỏe, kỹ năng bảo vệ bản thân trước mùa mưa lũ.

Hoàng Vinh