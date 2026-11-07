Ấm áp chương trình 'Tình nguyện mùa Đông' tại phường Phong Điền, TP Huế

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS TP Huế và phường Phong Điền đã động viên, thăm hỏi, chia sẻ khó khăn đối với các gia đình, các em học sinh và bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời mong muốn bà con và các học sinh luôn mạnh khỏe, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Huế và phường Phong Điền tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Để chia sẻ, động viên đối với các gia đình và các em học sinh, dịp này, các cơ quan, đơn vị trao 80 bộ áo ấm tặng người cao tuổi, các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao 10 suất quà tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn phường. Đây là những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS TP Huế cùng tuổi trẻ địa phương đối với cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Huế và phường Phong Điền tặng quà học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS TP Huế tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình nhằm tăng cường thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Đồng thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Quân đội, góp phần gìn giữ, xây dựng tình cảm gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố với bà con nhân dân.