Ấm áp chương trình tình nguyện "Đông ấm cho em - nâng bước em tới trường”

Quang cảnh chương trình.

Trường Tiểu học và THCS Tả Phời có tổng số 1.116 học sinh, với 40 lớp học, trong đó trên 98% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh ở bán trú là 424 em.

Tại chương trình, Công ty Cổ phần Vinbeauty đã trao tặng 305 suất quà gồm áo ấm, vở, đồ dùng học tập và suất ăn trưa cho học sinh; 32 suất quà cho cán bộ, giáo viên; 10 bộ máy tính và 1 dàn âm thanh cho Trường Tiểu học và THCS Tả Phời.

Tổng trị giá các phần quà là 250 triệu đồng.

Trao quà cho các em học sinh.

Đại diện Trường Tiểu học và THCS Tả Phời nhận các phần quà ý nghĩa.

Ngoài ra, dịp này, Công ty Cổ phần Vinbeauty cũng trao 5 bộ máy tính trị giá 50 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Bản Phiệt, phường Lào Cai.

Đoàn Thanh niên phường Lào Cai đại diện nhận 5 bộ máy tính cho Trường Tiểu học và THCS Bản Phiệt.

Những phần quà thiết thực không chỉ tiếp thêm động lực cho thầy và trò các nhà trường trên hành trình gieo chữ, mà còn mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, chắp cánh ước mơ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho các em học sinh.