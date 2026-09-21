Ấm áp chương trình Tết Trung thu tại xã Hiền Kiệt
Tối 21/9, tại Trường TH&THCS Hiền Kiệt, xã Hiền Kiệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các em thiếu nhi, với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, năm 2026.
Mở đầu là chương trình nghệ thuật đặc sắc với tiết mục “Trống hội - Múa Lân”, tái hiện không khí Trung thu truyền thống xen lẫn hơi thở hiện đại, tạo nên không gian rộn ràng, rực rỡ sắc màu.
Tiếp đó, là các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi trên địa bàn xã biểu diễn. Các em thiếu nhi tham dự chương trình còn được trò chuyện về chủ đề Tết Trung thu cùng với chú Cuội, chị Hằng và cùng nhau phá cỗ.
Bên cạnh đó, trong đêm hội, Ban Tổ chức còn chuẩn bị một không gian vô cùng đặc biệt mang tên “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Tại đây, các em học sinh trường TH&THCS Hiền Kiệt đã gửi gắm những mong muốn, hy vọng của mình lên từng chiếc lồng đèn.
Những ước mơ của các em đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hiện thực hoá thông qua việc trao tặng 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ và tặng 400 suất quà.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/am-ap-chuong-trinh-tet-trung-thu-tai-xa-hien-kiet-302653.htm