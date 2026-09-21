Ấm áp chương trình Tết Trung thu tại xã Hiền Kiệt

Các đại biểu tham dự chương trình.

Mở đầu là chương trình nghệ thuật đặc sắc với tiết mục “Trống hội - Múa Lân”, tái hiện không khí Trung thu truyền thống xen lẫn hơi thở hiện đại, tạo nên không gian rộn ràng, rực rỡ sắc màu.

Tiếp đó, là các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi trên địa bàn xã biểu diễn. Các em thiếu nhi tham dự chương trình còn được trò chuyện về chủ đề Tết Trung thu cùng với chú Cuội, chị Hằng và cùng nhau phá cỗ.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Bên cạnh đó, trong đêm hội, Ban Tổ chức còn chuẩn bị một không gian vô cùng đặc biệt mang tên “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Tại đây, các em học sinh trường TH&THCS Hiền Kiệt đã gửi gắm những mong muốn, hy vọng của mình lên từng chiếc lồng đèn.

Các đại biểu tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi.

Những ước mơ của các em đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hiện thực hoá thông qua việc trao tặng 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ và tặng 400 suất quà.