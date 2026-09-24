Ấm áp chương trình 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ'

Bàn giao công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” tại Trường mầm non Kim Điền - Ảnh: H.L

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” cho Trường mầm non Kim Điền. Công trình do Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Trị vận động, hỗ trợ nguồn lực thực hiện, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, bổ ích cho các em nhỏ.

Đại diện Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh cùng các cơ sở Đoàn trao tặng các suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Điền - Ảnh: H.L

Trao tặng 50 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi xã Kim Điền - Ảnh H.L

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Ngay sau lễ trao học bổng, đêm hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ rực rỡ sắc màu do Liên đội Trường tiểu học và THCS Kim Điền thể hiện, múa lân sư rồng, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và hoạt động phá cỗ, trao tặng đèn lồng, quà Trung thu cho các em thiếu nhi.

Chương trình văn nghệ do Liên đội Trường tiểu học và THCS Kim Điền biểu diễn - Ảnh: H.L

Màn múa lân rsư rồng rộn ràng, rực rỡ sắc màu - Ảnh: H.L