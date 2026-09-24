Ấm áp chương trình 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ'
Tối 23/9, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn xã Kim Điền tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại xã Kim Điền. Chương trình mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các em thiếu nhi, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là thiếu nhi tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” cho Trường mầm non Kim Điền. Công trình do Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Trị vận động, hỗ trợ nguồn lực thực hiện, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, bổ ích cho các em nhỏ.
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Ngay sau lễ trao học bổng, đêm hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ rực rỡ sắc màu do Liên đội Trường tiểu học và THCS Kim Điền thể hiện, múa lân sư rồng, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và hoạt động phá cỗ, trao tặng đèn lồng, quà Trung thu cho các em thiếu nhi.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/am-ap-chuong-trinh-long-den-thap-sang-uoc-mo-9796186/