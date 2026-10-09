Ấm áp chương trình họp mặt và chúc thọ người cao tuổi
Sáng 9/10, Hội Người cao tuổi (NCT) Phường Lý Văn Lâm phối hợp cùng Hội NCT phường An Xuyên và Hoà Thành tổ chức họp mặt chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội NCT Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 và hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2026.
Đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT tỉnh Cà Mau Lê Hồng Thu đề nghị các cấp hội tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chính sách an sinh, chăm sóc toàn diện đời sống NCT; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy uy tín của các NCT đóng góp xây dựng địa phương phát triển.
* Sáng cùng ngày, Phường Lý Văn Lâm tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ NCT năm 2026 nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế NCT (1/10/1991-1/10/2026) và hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2026.
103 cụ tham dự họp mặt nhận Thiếp mừng thọ của Chủ tịch UBND phường cùng phần quà 500.000 đồng tiền mặt.
Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Võ Bích Thuỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Lý Văn Lâm, gửi lời chúc thọ và mong muốn các cụ tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, là điểm tựa tinh thần cho gia đình và cộng đồng.
Trước đó, các đoàn công tác của địa phương đã đến tận nhà thăm hỏi, chúc thọ và trực tiếp trao quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho 33 cụ 90 tuổi trên địa bàn./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/am-ap-chuong-trinh-hop-mat-va-chuc-tho-nguoi-cao-tuoi-a133117.html