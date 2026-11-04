Ấm áp chương trình 'Cùng em đến trường' tại xã Cao Bồ

Các đại biểu trao quà cho các em học sinh.

Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao 560 bộ đồ dùng học tập, sinh hoạt cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Cao Bồ; 210 bộ đồ dùng cho trẻ Trường Mầm non Cao Bồ và 50 chiếc quạt điện cho hai nhà trường. Đoàn cũng trao 10 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Khuyến học xã Cao Bồ.

Những phần quà thiết thực góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, đồng thời mang đến niềm vui và sự động viên, khích lệ đối với học sinh, trẻ mầm non trên địa bàn.