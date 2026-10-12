Ấm áp chương trình chăm lo phụ nữ, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Ngãi

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà, góp phần chăm lo người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Nguồn: BTC)

Chương trình cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời lan tỏa thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hoạt động diễn ra trong tháng 10, thời điểm có nhiều hoạt động hướng tới phụ nữ Việt Nam và người cao tuổi.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, người luôn dành sự quan tâm, đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn đã tham dự chương trình.

Theo ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, hai trung tâm hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 311 người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; riêng Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum có 136 trường hợp.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao tượng trưng khoản hỗ trợ 2 tỷ đồng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho hai trung tâm. Nhóm các nhà hảo tâm trao thêm 5 xe lăn, 10 xe đạp điện và 10 xe đạp, tổng trị giá 200 triệu đồng.

Đoàn công tác trao quà, góp phần củng cố mạng lưới an sinh và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. (Nguồn: BTC)

Các phần quà được lựa chọn theo nhu cầu thiết thực: Xe lăn hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật thuận tiện hơn trong sinh hoạt; xe đạp và xe đạp điện giúp các em rút ngắn quãng đường đến trường, tăng cơ hội học tập và hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương, vừa là nhiệm vụ quan trọng của Hội, vừa là tình cảm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các nguồn lực xã hội, phối hợp với địa phương nâng cao chất lượng chăm sóc các nhóm yếu thế.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị nguồn kinh phí và hiện vật hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, bảo đảm người được chăm sóc trực tiếp thụ hưởng; đồng thời động viên các em chăm ngoan, đoàn kết, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm; khẳng định địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội và chăm lo thiết thực hơn cho các đối tượng khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác thăm khu nhà ở, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, khu bếp và phòng ăn; tìm hiểu điều kiện chăm sóc, học tập và sinh hoạt của các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Đoàn lưu ý việc bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng thực đơn đủ dinh dưỡng và tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, vui chơi lành mạnh cho trẻ em.

Trước một bức tranh còn dang dở, theo nguyện vọng của một em nhỏ, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã vẽ thêm hình Mặt trời và động viên em hoàn thiện tác phẩm. Khoảnh khắc này góp phần truyền tải thông điệp về niềm tin, hy vọng và sự quan tâm dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Quảng Ngãi. (Nguồn: BTC)

Đoàn công tác cũng động viên các em chăm học, giữ gìn sức khỏe, biết yêu thương, hỗ trợ nhau và tích cực hòa nhập cộng đồng; khẳng định các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội và xã hội luôn quan tâm, đồng hành với các em.

Chương trình cho thấy vai trò kết nối, huy động nguồn lực xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thực hiện công tác an sinh, chăm lo phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. Sự phối hợp giữa tổ chức Hội, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm không chỉ đem lại hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn tạo thêm điều kiện để người được bảo trợ cải thiện đời sống, học tập và hòa nhập.

Từ những nhu cầu cụ thể như một bữa ăn đủ dinh dưỡng, phương tiện đi lại thuận tiện hay cơ hội đến trường, thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” được chuyển hóa thành hành động thiết thực bằng chương trình ngày 10/10 tại Quảng Ngãi, góp phần củng cố mạng lưới an sinh và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.