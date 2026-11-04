Ấm áp bữa cơm trưa, đong đầy hạnh phúc tuổi thơ

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Đỗ Trường An – Lớp 4A7, Trường Tiểu học Vạn Xuân, tại hạng mục “Viết về Trường học Hạnh phúc” trong Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”. Qua những dòng viết hồn nhiên, em kể về những bữa cơm trưa ấm áp, nơi có sự chăm chút của các cô chú nhà bếp, lời động viên ân cần của thầy cô và niềm vui sẻ chia cùng bạn bè. Với em, trường học hạnh phúc không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà được vun đắp từ những điều bình dị nhất, như một suất cơm đủ chất và sự quan tâm chân thành dành cho mỗi học sinh.

Nếu có ai hỏi em: "Hạnh phúc ở trường là gì?" có lẽ em sẽ không trả lời bằng những điều lớn lao. Hạnh phúc với em đôi khi chỉ là những tiếng cười của bạn bè trong giờ ra chơi, là bàn tay cô dịu dàng đặt lên vai khi em buồn và đặc biệt là khoảnh khắc cả lớp quây quần bên những khay cơm nóng hổi sau một buổi sáng học tập.

Em nhận ra rằng một nơi hạnh phúc không chỉ dạy học, bằng lời, mà còn được trao gửi qua từng bữa ăn - đó chính là mái trường của em. Ngày đầu tiên ở lại trường ăn bán trú, em đã nhớ nhà. Nhìn những bạn khác vui vẻ mở khay cơm, em bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Em nhớ bữa cơm mẹ thường chuẩn bị, nhớ tiếng mẹ hỏi: "Hôm nay con ăn có ngon không?" Lúc ấy em cứ nghĩ bữa cơm ở trường sẽ chẳng thể nào giống ở nhà.

Nhưng em đã nhầm, khi khay cơm được đặt trước mặt, em bất ngờ bởi những món ăn quen thuộc và đầy màu sắc: Món mặn thơm ngon, rau xanh, canh nóng và hoa quả tráng miệng. Cô giáo đi từng bàn nhắc chúng em rửa tay sạch sẽ, ăn chậm và ăn đủ chất. Thấy em ngồi im, cô nhẹ nhàng hỏi: ‘Sao hôm nay con lại không ăn, con nhớ mẹ hả?" Chỉ một câu hỏi rất nhỏ thôi mà mắt em bỗng cay cay.

Cô ngồi xuống bên cạnh, động viên em ăn một chút để có sức học buổi chiều. Khoảnh khắc ấy em chợt hiểu: Bữa cơm ở trường tuy không có mẹ, nhưng vẫn có tình yêu thương. Từ đó, giờ ăn trưa trở thành khoảng thời gian mà em mong chờ mỗi ngày. Những bữa ăn được nhà trường chuẩn bị đa đạng, đủ các nhóm chất cần thiết cho sự phát triển của chúng em. Khi thì thịt, cá, khi thì trứng, đậu, luôn có rau xanh, món canh và trái cây. Các món ăn được thay đổi để chúng em vừa ngon miệng vừa có đủ năng lượng học tập, vui chơi. Nhưng điều khiến em trân trọng nhất không chỉ là những món ăn ngon.

Bởi đằng sau một suất cơm là sự vất vả của các cô chú đầu bếp, khi chúng em còn đang say giấc, các cô chú đã bắt đầu công việc. Những nguyên liệu được chọn, sơ chế cẩn thận để khi đến tay chúng em, mọi phần ăn đều nóng hổi, sạch sẽ và an toàn. Đằng sau đó còn là sự quan tâm của thầy cô, những người luôn theo dõi xem chúng em ăn đúng và đủ chất chưa.

Giờ ăn trưa vì thế không chỉ giúp em no, mà còn giúp chúng em gần nhau hơn. Bạn bè kể cho nhau nghe những câu chuyện buổi sáng, cùng cười, cùng nhắc nhau ăn rau, không bỏ thừa thức ăn. Có những điều rất nhỏ bé, nhưng lại khiến trường học trở nên thân thương biết bao.

Em từng nghĩ một môi trường hạnh phúc phải là nơi có nhiều điều đặc biệt, nhưng giờ đây, em hiểu rằng, hạnh phúc có thể bắt đầu từ những điều bình dị nhất: Một lời hỏi han, một ánh mắt quan tâm, một suất cơm đủ chất, một bữa trưa có tiếng cười của bạn bè.

Bữa ăn bán trú đã nuôi lớn em bằng những món ăn dinh dưỡng, nhưng hơn thế, nó còn lấp đầy tâm hồn em bằng tình yêu thương. Mai này, có thể em sẽ quên cảm giác ấm áp của những bữa cơm trưa dưới mái trường thân yêu. Bởi với em, trường học hạnh phúc không chỉ là nơi mỗi ngày chung em được yêu thương từ những điều nhỏ bé nhất – như một bữa cơm trưa.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí tham gia cuộc thi (áp dụng đến 30/12/2026): https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc