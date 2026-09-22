Ấm áp 'Biên cương - Đêm hội trăng rằm' nơi biên giới Quảng Trị

Đêm hội trung thu ý nghĩa với trẻ em, học sinh vùng biên giới.

Tối 22/9, tại Trường TH&THCS Hóa Sơn, xã Kim Điền, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp địa phương và các đơn vị tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Đêm trung thu ấm áp

Hơn 500 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã cùng hòa mình vào một đêm Trung thu rộn ràng, ấm áp tình quân dân.

Trẻ em và học sinh vùng biên giới vui hội trung thu.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính uỷ BĐBP tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở GD&ĐT, Hội LHPN tỉnh, Viettel Quảng Trị; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Kim Điền, xã Kim Phú; cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đông đảo phụ huynh, học sinh.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho học sinh.

Trong không khí rộn ràng của mùa trăng tháng Tám, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, văn nghệ và phá cỗ Trung thu.

Với trẻ em vùng biên, nơi điều kiện sinh hoạt và học tập còn không ít khó khăn, một đêm hội như vậy không chỉ mang đến niềm vui mà còn là dịp để các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị gửi lời chúc đến các em thiếu niên, nhi đồng một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của tỉnh đối với trẻ em ở khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương BĐBP tỉnh cùng các cấp, ngành, nhà trường, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã đồng hành chăm lo cho trẻ em, đặc biệt thông qua các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Theo ông Hoàng Xuân Tân, những phần quà trao đến các em không chỉ có giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, niềm tin và sự động viên để các em tiếp tục nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn.

Ông Hoàng Xuân Tân mong muốn các em chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, yêu thương bạn bè, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Những chiếc xe đạp mới được trao đến học sinh khó khăn.

Hàng trăm phần quà tiếp sức học sinh khó khăn

Tại chương trình, lãnh đạo UBND tỉnh trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, tổng trị giá 20 triệu đồng, cùng một thùng bánh kẹo trị giá 5 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 xe đạp cho các em thuộc chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng Trường TH&THCS Hóa Sơn một tivi phục vụ giảng dạy.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng Trường TH&THCS Hóa Sơn một tivi 75 inch; trao 10 suất học bổng và 500 suất quà cho học sinh, đồng thời hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình, với tổng trị giá 130 triệu đồng.

Viettel Quảng Trị trao 10 suất học bổng, trị giá 5 triệu đồng, cho học sinh nghèo vượt khó. Tổ chức Tầm nhìn thế giới trao 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng quà đến nhà trường.

Tổng giá trị quà tặng và các hoạt động tại chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” ở xã Kim Điền gần 250 triệu đồng. Đồng hành cùng chương trình còn có Tập đoàn Trường Thịnh và Công ty TNHH Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Quảng Bình.

Không chỉ tổ chức một đêm hội, dịp này BĐBP tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều hoạt động chăm lo trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới.

Toàn tỉnh tổ chức 36 chương trình Trung thu, trao 1 tivi, 24 xe đạp, 136 suất học bổng, hơn 13.500 suất quà, 350 bộ quần áo, 1 tấn gạo và 200 thùng mì tôm, với tổng trị giá hơn 1,45 tỷ đồng.

Trước đó, BĐBP tỉnh cũng trao 105 tivi cho các hộ nghèo, cận nghèo tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tổng trị giá 450 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ điện thoại cho hội viên phụ nữ phục vụ chuyển đổi số với kinh phí 50 triệu đồng.

Tính chung các hoạt động được triển khai nhân dịp Trung thu năm 2026, tổng kinh phí đạt gần 2 tỷ đồng.

Đêm hội trung thu ấm áp với trẻ em, học sinh vùng biên giới.

Chương trình phá cỗ trung thu.

Từ những chiếc xe đạp tiếp sức đường đến trường, suất học bổng giúp học sinh vượt khó đến những phần quà giản dị trong đêm trăng, các hoạt động đã góp phần lan tỏa sự sẻ chia đến trẻ em nơi biên giới.

Chương trình trung thu ấm áp với học sinh vùng biên giới.

Với những người lính “quân hàm xanh”, chăm lo cho thế hệ măng non không chỉ là trao một món quà trong ngày hội, mà còn là cách vun đắp niềm tin, đồng hành cùng các em trên hành trình học tập và trưởng thành nơi phên dậu Tổ quốc.

Các em học sinh được giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, xem ảo thuật.