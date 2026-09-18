Ấm áp 'Biên cương - Đêm hội trăng rằm' nơi biên giới Lai Châu

Chương trình góp phần mang đến cho các em học sinh xã Phong Thổ một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm học mới, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh các nhà trường, cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đội văn nghệ xã Phong Thổ biểu diễn. Những hoạt động giao lưu, vui chơi, múa lân, rước đèn và phá cỗ tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi, giúp các em có thêm những kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu.

Tại chương trình, Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Lai Châu chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; đồng thời biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích các em đạt được trong năm học vừa qua.

Đại tá Lê Công Thành mong muốn các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, kính trọng thầy cô, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ và địa phương, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Chương trình tiếp thêm động lực để thiếu niên, nhi đồng vùng biên học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ

Những năm qua, BĐBP tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, đồng hành cùng học sinh khu vực biên giới thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Sự hỗ trợ không chỉ giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn duy trì việc học mà còn tiếp thêm niềm tin để các em vươn lên trong cuộc sống.

Năm học 2025 - 2026, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” có 55 cháu; trong đó 4 cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 8 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và 2 cháu đạt danh hiệu học sinh khá.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu cũng đỡ đầu 230 cháu theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; trong đó có 63 cháu đạt thành tích cao trong học tập, gồm 29 cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 23 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và 4 cháu đạt danh hiệu học sinh khá. Đặc biệt, 5 cháu thi đỗ hoặc được tuyển thẳng vào các trường đại học.

Trao quà động viên các em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình

Tại chương trình, Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành, tài trợ trao quà động viên 17 em thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; tặng quà cho 10 cháu mầm non có hoàn cảnh khó khăn và 40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Huổi Luông có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập.

Từ nay đến hết Rằm tháng Tám, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà trường tại 11 xã biên giới tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, góp phần để thiếu niên, nhi đồng có một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Với những món quà, những lời động viên và sự đồng hành thiết thực, chương trình không chỉ chăm lo đời sống tinh thần mà còn tiếp thêm động lực để thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới Phong Thổ tiếp tục học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên hành trình trưởng thành.