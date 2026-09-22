Ấm áp 'Biên cương - Đêm hội Trăng rằm'

Chương trình mang đến cho thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Trong không khí vui tươi của đêm hội, học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4 được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân, tham gia trò chơi dân gian, phá cỗ Trung thu và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Dịp này, Ban tổ chức trao 300 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 200.000 đồng và 100 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp với Đoàn Thanh niên xã A Lưới 4 và nhà trường tổ chức hoạt động “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho học sinh. Đồng thời, khánh thành, đưa vào sử dụng công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh vào Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4, dài 1km.

Trao quà Trung thu, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại đêm hội, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nhấn mạnh, Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” là hoạt động được đơn vị duy trì hằng năm, nhằm mang đến cho thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời củng cố thế trận Biên phòng toàn dân, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững chắc.