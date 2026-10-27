Ấm áp bàn tay mẹ đỡ đầu Biên phòng

Nguyễn Thùy Trang và Huỳnh Nguyễn Kim Ngân tham gia hoạt động Tết Thiếu nhi cùng các mẹ nuôi Biên phòng. Ảnh: HÒA BÌNH

Cha mất trong một vụ tai nạn khi Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 2017, trú thôn Phước An, xã Thăng Trường) đang học lớp 3. Từ đó, mẹ của Trang vốn thường xuyên đau ốm, phải một mình gánh vác gia đình, trong khi con trai út đang học mẫu giáo bé lại mắc chứng tăng động nên chưa biết nói.

Năm 2024, Trang được Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) nhận đỡ đầu. Khi ấy, Trang mới 5 tuổi, chưa hiểu vì sao vào một ngày có nhiều cô, bác bộ đội đến nhà, mang theo bánh kẹo, quần áo, gạo mắm và dành những lời yêu thương cho mình. Thế rồi, thời gian cứ thế trôi đi, sợi dây tình cảm dần được hình thành và thắt chặt bởi những việc làm ý nghĩa, thiết thực của các mẹ nuôi Biên phòng.

Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, xã Thăng Trường chìm trong biển nước. Một hôm, trời vẫn mưa tầm tã, Trang đang ngồi trước cửa nhà thì thấy một đoàn khoảng 5-6 người mặc áo mưa, lội nước đi vào. Hóa ra, là các mẹ nuôi đến thăm.

Các mẹ mang theo mì tôm, bánh chưng để gia đình ăn tạm trong những ngày ngập lụt; gạo, đồ khô, dầu mắm để sử dụng khi nước rút. Các mẹ còn hỗ trợ thêm tiền để mua sắm lại đồ đạc bị hư hỏng.

Huỳnh Nguyễn Kim Ngân (sinh năm 2018, trú khối phố Phương Hòa Tây, phường Bàn Thạch) cũng sớm chịu cảnh mất mát khi mẹ qua đời vì dịch COVID-19 lúc em mới 3 tuổi. Một thời gian sau, cha Ngân lập gia đình mới nên em ở với bà ngoại và dì. Cuộc sống của Kim Ngân khi ấy không chỉ thiếu thốn về mặt vật chất mà còn là khoảng trống tinh thần.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng đã nhận đỡ đầu Kim Ngân theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19. Nhà neo người lại khó khăn, vậy nên, sự xuất hiện của các mẹ nuôi Biên phòng như làn gió mát ngày hè, ngọn lửa ấm ngày đông với cô bé Kim Ngân.

Không chỉ là tặng quà và hỗ trợ hàng tháng, các hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên hai em. Đặc biệt, các chị còn tổ chức nấu ăn cùng các con nuôi vào những dịp đặc biệt. Căn nhà nhỏ bỗng rộn ràng tiếng cười nói. Những bữa cơm thêm ấm áp bởi sự quan tâm, gần gũi của các mẹ đỡ đầu.

Bà Trần Thị Vọng xúc động: “Cháu Ngân nhà tôi mồ côi mẹ, sống thiếu vắng sự chăm sóc của cha nhưng rất ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ. Tôi đã già nên khi nghĩ đến tương lai của cháu lại thấy xót xa. Từ ngày có các mẹ nuôi Biên phòng, tôi yên tâm hơn vì biết cháu mình sẽ được quan tâm, bù đắp những thiệt thòi”.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Vân Trang cùng các con nuôi trang trí nhà cửa đón Tết. Ảnh: HOÀ BÌNH

Trước Tết Bính Ngọ năm 2026, với mong muốn cho các con nuôi có một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức cùng các em trang trí nhà cửa để đón Xuân. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Vân Trang, Nguyễn Thanh Vân, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Anh Thơ đã xin nghỉ làm việc một ngày, vượt quãng đường gần 100km cùng các hội viên khác đến thăm hai con nuôi.

Dưới bàn tay khéo léo của các mẹ nuôi Biên phòng, căn nhà của Thùy Trang và Kim Ngân trở nên đầy sắc màu với các đồ trang trí ngày Tết. Thùy Trang hào hứng: “Các mẹ mang theo biết bao nhiêu là đồ ăn, đồ trang trí ngày Tết. Con và các anh em con cùng các mẹ tự tay trang trí nhà cửa, rất vui”.

Để lưu lại những kỷ niệm khó quên ấy, sau Tết, thay vì bỏ đi, Thùy Trang và các anh em của mình tháo cất vào một chiếc hộp mà em gọi là “kho báu”.

Đặc biệt, dịp Tết Thiếu nhi vừa qua, Nguyễn Thùy Trang và Huỳnh Nguyễn Kim Ngân được các mẹ nuôi Biên phòng tổ chức đi tham quan, tham gia các hoạt động cho trẻ em tại Bảo tàng Đà Nẵng. Hai cô gái nhỏ vô cùng thích thú khi cùng các mẹ nuôi đến nhà sách, Fahasa để lựa chọn đồ dùng học tập, mua đồ chơi…..

Theo Trung tá Nguyễn Thị Phượng, Hội trưởng Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố, để chăm sóc tốt cho Thùy Trang và Kim Ngân, các hội viên đã tự nguyện đóng góp, đồng thời vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ. Những việc làm này xuất phát từ trách nhiệm và tình thương dành cho hai em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi.

Bằng những việc làm ý nghĩa, các mẹ nuôi Biên phòng đã trở thành điểm tựa, giúp cho Nguyễn Thùy Trang và Huỳnh Nguyễn Kim Ngân có thêm niềm vui, tình yêu thương và động lực vươn lên trong cuộc sống.