'Ám ảnh' khi đi lại trên tuyến đường kết nối giữa 2 quốc lộ

Đường Bùi Văn Hòa dài hơn 5,5km chạy dọc theo trục Bắc - Nam quan trọng của đô thị Biên Hòa, nối từ tuyến QL1 ở vòng xoay Tam Hiệp với tuyến QL51, đường Võ Nguyên Giáp tại khu vực Cổng 11 và là đầu tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi sân bay quốc tế Long Thành, đi biển Vũng Tàu của TP Hồ Chí Minh.

Kẹt xe ô tô trên đường Bùi Văn Hòa.

Đây cũng là tuyến trục giao thông quan trọng kết nối các khu dân cư đông đúc trong khu trung tâm của TP Đồng Nai đi qua các phường Long Bình, Long Hưng kết nối phường Tam Hiệp, Trấn Biên với Phước Tân. Ven trục đường này có nhiều trường học và cũng là tuyến giao thông duy nhất kết nối vào nhiều khu công nghiệp như Biên Hòa 2, Loteco Long Bình, ICD Tân Cảng - Long Bình nên hàng ngày lượng xe cộ qua lại rất lớn.

Tuy nhiên, từ lâu tuyến đường đã không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày khi lòng đường chỉ rộng khoảng 12m, mỗi chiều chia làm 2 làn đường. Ngoài giao thông, hoạt động buôn bán tại các chợ ven đường diễn ra sầm uất nên tốc độ phương tiện giao thông qua lại vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Đặc biệt, đoạn cuối đường Bùi Văn Hòa (khu vực Cổng 11) thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi trời mưa, đường hư hỏng dẫn đến tình trạng kẹt xe xảy ra “như cơm bữa” và ngày càng trầm trọng.

Dù lực lượng Cảnh sát giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, nhưng tình trạng ùn tắc không được cải thiện nhiều do lưu lượng xe dồn về đây rất đông.

Người đi xe máy bị ùn tắc trong giờ cao điểm.

Ông Lê Văn Hùng, tài xế ô tô đưa đón công nhân qua lại tuyến đường này hàng ngày cho biết, ngày nào cũng kẹt xe, có hôm kẹt cứng nhiều giờ không nhúc nhích được. Có lần bị kẹt xe nên đến công ty trễ 30 phút khiến nhiều công nhân bị ảnh hưởng. Ông Hùng và công nhân thường phải đi sớm hơn, trước khi di chuyển vào đường Bùi Văn Hoà phải hỏi đồng nghiệp hoặc tự kiểm tra thông tin giao thông xem có bị kẹt xe hay để tìm cách đi đường khác.

Trong quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2015, việc nâng cấp mở rộng đường Bùi Văn Hòa nằm trong danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư về hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Ngập nước mưa trên tuyến đường Bùi Văn Hòa.

Sau 11 năm được phê duyệt quy hoạch, tháng 4 vừa qua, Dự án nâng cấp mở rộng đường Bùi Văn Hòa mới được khởi động. UBND TP Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường với quy mô 10 làn xe, dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 8.000 tỷ đồng, hình thức đầu tư đối tác công tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai lập hồ sơ dự án. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ để trình HĐND TP Đồng Nai thông qua làm cơ sở triển khai dự án.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đồng Nai, hiện các tuyến giao thông cửa ngõ của đô thị Biên Hòa như đường Bùi Văn Hòa không đáp ứng nhu cầu phát triển. Vì vậy việc mở rộng và đầu tư xây dựng thêm các trục giao thông chiến lược để đáp ứng nhu cầu phát triển là yêu cầu bắt buộc. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng điểm, cấp bách nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Sở Xây dựng cho rằng, việc chậm trễ trong triển khai nâng cấp mở rộng đường Bùi Văn Hòa là do địa phương đang gặp khó khăn lớn trong việc cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương do cần ưu tiên bố trí vốn cho nhiều dự án giao thông trọng điểm Quốc gia và cấp tỉnh khác. Nhằm gỡ khó về nguồn lực, UBND Tp Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Tài chính bổ sung nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa trong giai đoạn 2026-2030.