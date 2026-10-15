Ám ảnh đoạn đường 100 m có 15 cây hoa sữa

Hàng hoa sữa quanh khu chung cư tại phường Đinh Liệt sau khi xịt nước đã giảm bớt mùi, song nhiều tán vẫn tiếp tục nở hoa. Ảnh: NVCC.

Vài ngày qua, khuôn viên chung cư anh Đinh Trung Hiếu (sinh năm 1998) sinh sống ở phường Định Công vắng hẳn người ngồi hóng gió hay đi dạo. Ở một số tầng thấp, nhiều gia đình đóng kín cửa nhà. Nguyên nhân là hàng chục cây hoa sữa quanh tòa nhà đồng loạt nở rộ, mùi hương nồng khiến nhiều người nhức đầu, khó chịu.

Anh Hiếu ở tầng 11, mùi đỡ hơn nhưng các thành viên trong nhà cũng không thoải mái. Trong nhóm chat cư dân, anh thường xuyên thấy tin nhắn phàn nàn về mùi hoa đậm đặc.

Tối 13/10, tiếp nhận ý kiến từ cư dân, ban quản lý chung cư chỉ đạo nhân viên dùng vòi cứu hỏa phun trực tiếp lên cây để rụng bớt hoa. Số hoa rụng cũng được thu gom ngay trong tối để đảm bảo vệ sinh môi trường.

"Đến tối muộn cùng ngày, tôi thấy mùi đỡ hơn một chút, nhưng không biết có hiệu quả lâu dài không khi hoa vẫn đang vào mùa", anh Hiếu nói với Tri Thức - Znews.

Những ngày qua, nhiều người dân sinh sống, làm việc ở các tuyến phố, khu vực trồng nhiều hoa sữa ở Hà Nội cũng có ý kiến tương tự.

Váng đầu, nghẹt mũi vì hoa sữa

Ngay trước nhà là hai cây hoa sữa lớn nên cứ tới mùa hoa nở, chị Trần Hiền (phường Hoàng Liệt) mở cửa ra là mùi hương xộc thẳng vào trong. Vốn bị viêm xoang mạn tính, chị khổ sở vì ngửi nhiều mùi hoa sữa là bị đau đầu, nghẹt mũi.

Mỗi tối đi làm về, chị Hiền đóng cửa kín mít để hạn chế mùi hoa bay vào nhà. Dù vậy, chị thừa nhận mình không ghét hoa sữa.

"Nếu trồng thưa, vài cây cách xa nhau cho mùi thoang thoảng thì được. Còn dày đặc, tôi chịu không nổi", chị nói.

Hà Nội chuẩn bị rà soát, dịch chuyển hoa sữa để giảm bớt mùi hương trên các tuyến phố, khu dân cư. Ảnh: Giang Trịnh.

Tối 13/10, Hà Trang (sinh năm 2002, phường Kim Liên) cũng phải uống thuốc đau đầu và thuốc dị ứng sau khi đi qua đoạn đường trồng nhiều hoa sữa gần cầu Long Biên. Nghĩ buổi tối trời mát, cô không đeo khẩu trang. Khi đi qua cầu, Trang cảm thấy nôn nao, choáng váng và nhức đầu bởi mùi hoa sữa. Về nhà, cô hắt hơi liên tục.

"Việc không đeo khẩu trang khiến tình trạng của tôi trầm trọng hơn. Sau lần phải uống thuốc, tôi sẽ tránh đi qua khu vực cầu Long Biên vào buổi tối", Trang nói.

Còn với chị Minh Nguyệt (sống ở khu đô thị Xa La, phường Hà Đông), hoa sữa trở thành nỗi ám ảnh từ nhà đến đường đi làm. Chị cho biết riêng khuôn viên chung cư nơi gia đình sinh sống có khoảng 8 cây hoa sữa, đoạn đường dài hơn 100 m gần đó có thêm khoảng 15 cây.

Với mật độ cây dày, mùi hương trở nên rõ rệt khi hoa nở, đặc biệt tại những vị trí có tán cây lớn nằm gần nhau. Đọc được thông tin chung cư ở phường Phương Liệt sử dụng vòi xịt nước để làm hoa sữa rụng bớt, chị cho rằng khu nhà của mình có lẽ cũng cần giải pháp tương tự để giảm bớt tình trạng này.

"Giờ tôi chủ yếu khắc phục bằng cách đóng kín cửa, đeo kín khẩu trang khi ra ngoài và hạn chế xuống sân chung cư trong thời gian hoa nở rộ", chị nói.

Lối vào hầm chung cư nơi chị Minh Nguyệt sinh sống có hai gốc hoa sữa lớn. Ảnh: NVCC.

Thống kê cho thấy trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ tại nhiều tuyến đường và khu đô thị. Các tuyến phố ghi nhận trồng nhiều hoa sữa gồm Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Quán Thánh, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo...

Trước ý kiến phản ánh của người dân và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý cây xanh rà soát những tuyến phố, khu dân cư, trường học, bệnh viện có mật độ hoa sữa dày hoặc nhận nhiều phản ánh về mùi hương.

Từ kết quả rà soát, các đơn vị xem xét cắt tỉa chùm hoa tại vị trí cần thiết, bảo đảm an toàn cho cây, người dân và môi trường. Về lâu dài, các đơn vị khảo sát số lượng, vị trí, mật độ và mức độ ảnh hưởng của cây hoa sữa, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh mật độ, trồng bổ sung hoặc thay thế bằng loài cây phù hợp.

Cả chị Minh Nguyệt, anh Trung Hiếu hay chị Trần Hiền đều bày tỏ sự ủng hộ với chỉ đạo của thành phố về việc khảo sát, lên phương án cắt tỉa, dịch chuyển một số cây hoa sữa đến vị trí phù hợp.

Hái hoa về cắm trong nhà

Không gặp phải các vấn đề sức khỏe liên quan đến hoa sữa, chị Trần Thư nằm trong số những người yêu thích mùi hương đặc trưng của loài hoa này. Công ty chị làm việc nằm dưới tán 20 cây hoa sữa trên phố Lê Thanh Nghị, khi hoa vào độ nở rộ, hương thơm lan tỏa quanh nơi làm việc.

Chị Thư cho biết dù đôi lúc mùi hương khá đậm, chị vẫn tìm thấy niềm vui từ mùa hoa bằng cách hái một ít, đặt trên bàn làm việc để thỉnh thoảng ngửi hương thoang thoảng.

Với chị, khi ở mức độ vừa phải, hoa sữa vẫn mang lại cảm giác dễ chịu, gợi nhớ đến mùa thu Hà Nội.

Chị Trần Thư và đồng nghiệp tận hưởng mùi hoa sữa mỗi khi đến công ty. Ảnh: NVCC.

Không chỉ chị Thư, nhiều đồng nghiệp nữ cũng thích thú với những tán cây quanh công ty, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm mỗi khi hoa nở. Bởi mùa hoa chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, mọi người đều muốn lưu lại những khoảnh khắc đặc trưng của Hà Nội khi thu về.

"Đôi lúc thấy hơi nồng và đậm, nhưng không có thì lại thấy thiếu nét mùa thu", chị nói, đồng tình với phương án điều chỉnh của thành phố để cân bằng mật độ hoa.

Cũng dành tình yêu cho loài hoa gây tranh luận, chị Chu Luyến (phường Tây Tựu) tranh thủ hít hà mùi hương mỗi khi bắt gặp trên phố vì ở khu nhà ít trồng. Vốn thích cắm hoa, chị còn chọn vài cành hoa sữa đẹp, nở rộ, cắm bình trưng trong nhà để hương thơm phảng phất.

"Tôi thích hoa sữa vì vẻ đẹp rất riêng và mùi hương đặc trưng khó nhầm lẫn với loài hoa khác. Giống nhiều người nói, tôi thấy hoa sữa như một phần đặc trưng của mùa thu Hà Nội", chị chia sẻ.

Khi đăng bức ảnh chụp bình hoa sữa lên trang cá nhân, chị Luyến thu hút nhiều ý kiến bình luận trái chiều, có người chung sở thích, cũng có người thẳng thừng chê bai hoa sữa.

"Tôi thấy đây là sở thích mỗi người, cũng có thể hiểu được cảm giác của những người không ưa khi gặp vấn đề sức khỏe vì nó. Hy vọng với các phương án điều chỉnh mật độ hoa sắp tới của thành phố, hoa sữa sẽ được phân bố hợp lý hơn và vẫn gắn với hình ảnh thu Hà Nội", chị bày tỏ.