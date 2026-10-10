Ám ảnh cầu treo xuống cấp, người dân 'nín thở' qua sông

Liều mình qua cầu treo xuống cấp

Được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2005, cầu treo Kim Tiến (xã Đồng Lê) giúp kết nối giao thông cho người dân hai bên bờ sông Gianh từ thôn Kim Lũ về trung tâm xã và các vùng lân cận. Thế nhưng sau hơn 20 năm, công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu dài 126m, rộng 1,8m; mặt cầu cao cách mặt nước từ 15-20m, chủ yếu phục vụ đi lại cho 2.800 nhân khẩu trong thôn và nhiều người dân từ nơi khác đến. Năm 2014, cầu được sửa chữa lại bằng việc thay cáp, ván…

Sau nhiều năm sử dụng, chịu tác động của bão, lũ, mưa, gió,... cầu treo Kim Tiến đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Cầu treo Kim Tiến đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều tấm ván lát mặt cầu bị mục, bong bật, gãy vỡ, tạo thành những khoảng trống nguy hiểm. Cáp chịu lực chùng, võng; hệ thống ốc vít, thanh thép liên kết bị rỉ sét. Một số đoạn lan can sắt gãy, bung mối hàn. Đáng lo ngại, mố cầu xuất hiện vết nứt, trụ dây néo ngang phía Bắc bị sụt lún, nghiêng. Hệ thống dây néo chống dao động ngang cũng bị hoen rỉ. Mỗi khi có người hoặc phương tiện qua lại, cầu rung lắc mạnh, khiến người dân bất an, nhất là vào mùa mưa lũ.

Tấm ván gỗ đã bị mục nát, để lại khoảng hở trên mặt cầu.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Minh Phương, Trưởng thôn Kim Lũ, cho biết, mặc dù xuống cấp nghiêm trọng, nhưng hằng ngày cầu treo Kim Tiến phải "gồng mình" gánh hàng trăm lượt người qua lại, trong đó có nhiều em học sinh.

Bà Nguyễn Thị Hằng, một người dân thôn Kim Lũ, lo lắng: "Mỗi lần qua cầu treo, tôi và người dân rất lo lắng bởi cầu đã hư hỏng, rung lắc, thậm chí nhiều đoạn ván lát đã mục nát, để lại khoảng hở. Nhưng vì công việc, đưa đón con cháu đi học nên tôi và người dân phải liều mình qua cầu thôi".

Cầu hư hỏng, dân phải đi đường vòng

Cách đó không xa, cầu treo Đồng Tân (xóm Đồng Tâm, xã Đồng Lê) có "tuổi đời" cao hơn cầu Kim Tiến khi được đưa vào sử dụng từ năm 1997. Suốt gần 30 năm qua, cây cầu này là mạch giao thông kết nối thôn Đồng Tân với trung tâm xã, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và đến trường của con em hàng trăm hộ dân.

Tuy nhiên, trước sự xuống cấp nghiêm trọng của cây cầu này, chính quyền địa phương đã buộc phải dựng hàng rào sắt kiên cố và đặt biển cảnh báo ngay đầu cầu: “Cầu hỏng, cấm mọi phương tiện và người đi bộ”. Việc đóng cầu khiến người dân phải đi đường vòng, kéo dài thời gian di chuyển, ảnh hưởng đến sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa.

Cầu treo Đồng Tân đã phải dừng hoạt động để bảo đảm cho người và phương tiện qua lại

Hiện nay, các dây cáp chịu lực của cầu chùng võng, giảm khả năng chịu lực; ốc vít, các thanh thép liên kết bị rỉ sét, toàn bộ kết cấu thép bị ăn mòn; ván gỗ lát mặt cầu tại nhiều vị trí đã bị mục nát, một số tấm bị gãy, bong tróc, xuất hiện các khoảng hở lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Anh Đức Anh, người dân sống gần cầu, cho biết: "Cầu đã bị cấm lưu thông từ lâu. Muốn sang bên kia sông, người dân phải đi đường vòng".

Cây cầu có tuổi đời gần 30 năm đã không còn đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Ông Phạm Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lê, thừa nhận thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của 2 cây cầu treo trên địa bàn và khẳng định việc đầu tư xây dựng mới hoặc thay thế các công trình này là vô cùng cấp bách.

UBND xã cũng đã làm việc với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nhằm rà soát, đánh giá thực trạng các cầu treo.

"Trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, chính quyền và người dân rất mong các cấp, ngành sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng lại 2 cây cầu này nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, nhất là trong mùa bão, lũ", ông Phạm Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lê, cho biết.