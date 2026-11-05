Ám ảnh bãi thải bể phốt trên Đại lộ Thăng Long

Nơi các đối tượng đổ thải ngay bên lề đường cao tốc Đại lộ Thăng Long vẫn còn lưu lại những dấu vết rất mới. Ảnh: Hồng Quý

Bể phốt lộ thiên trên Đại lộ Thăng Long

Những ngày gần đây, nhiều người dân lưu thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long chiều Hà Nội - Hòa Lạc, khi đi qua khu vực đối diện tòa nhà Mỹ Đình Pearl luôn phải nhăn mặt, bịt mũi cố gắng phóng thật nhanh mong thoát khỏi thứ mùi hôi nồng nặc bốc lên từ khu vực phía trong đại lộ.

Anh Bùi Văn Dương (trú tại phường Tây Mỗ) cho biết, ngày nào anh cũng đi qua cung đường trên và thứ mùi hôi ám ảnh này đã tồn tại ở đây từ lâu. “Bình thường khi chạy xe qua, mùi hôi chỉ thoang thoảng. Nhưng khoảng gần 1 tháng trở lại đây mùi hôi bốc lên nồng nặc. Có thể do lượng chất thải bể phốt bị đổ quá nhiều, cộng thêm trời nắng kéo dài nên mới thế”, anh Dương nói.

Là cư dân sinh sống tại tòa nhà Mỹ Đình Pearl, ngay gần điểm đổ thải, chị Nguyễn Thùy An là người thường xuyên bị tra tấn bởi thứ mùi hôi thối bốc lên từ bãi thải này nhất. “Có lần tò mò tôi đi ra đó kiểm tra thì suýt chết ngất vì mùi hôi thối xộc lên mặt. Thứ mùi hôi thối đó ám ảnh tôi suốt mấy ngày liền”, chị An kể lại.

Lá cây ven đường dính đầy thứ chất thải màu nâu, đen, đặc quánh, nặng trĩu. Ảnh: Hồng Quý

Theo lời chỉ dẫn của chị An, chiều 5-11, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã trực tiếp khảo sát hiện trường. Điểm đổ thải nằm ngay lề đường cao tốc, cách nút giao Đại lộ Thăng Long - Lê Đức Thọ chừng hơn 100m. Tại đây, dấu vết của việc đổ trộm chất thải bể phốt vẫn còn hằn rõ trên từng gốc cây, ngọn cỏ và cả hàng dây cáp taluy ven đường.

Từ trên cao tốc nhìn xuống, một màu đen kịt đặc sệt bám chặt xuống mặt đất, chảy tràn vào mương thoát nước phía dưới. Lần theo mương thoát nước chứa đầy chất thải, chúng tôi không khỏi giật mình vì “bể phốt lộ thiên” này nối thẳng với hệ thống cống thoát nước chạy dọc đường gom Đại lộ Thăng Long. Nhìn từ phía dưới đường gom, cả mương thoát nước chứa đầy chất thải đặc quánh như muốn tràn cả ra ngoài. Phía cổng nối với hệ thống cống thoát nước chạy dọc đại lộ, chất thải bị ứ đọng dềnh lên trên mặt, sủi bọt đen và bốc mùi hôi thối.

Chất thải bể phốt chất đầy mương nước, tràn xuống sát mép cống xả ở phía đường gom Đại lộ Thăng Long, bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Ảnh: Hồng Quý

Cần xử lý nghiêm

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội (đơn vị quản lý đường bộ phụ trách Đại lộ Thăng Long) cho biết, tình trạng đổ trộm chất thải lỏng, phân bùn tại đây đã tồn tại vài năm qua. Dù đơn vị từng bố trí lực lượng theo dõi nhưng việc bắt quả tang rất khó khăn do các đối tượng hành sự vô cùng chớp nhoáng và tinh vi.

Thủ đoạn của các đối tượng đổ thải là dừng xe bên lề đường cao tốc Đại lộ Thăng Long rồi thả vòi xả thải xuống bên dưới. Chỉ cần thấy động, các đối tượng lập tức dừng xả thải và lái xe bỏ đi. Thậm chí ngay cả lúc chưa kịp tẩu thoát, khi bị tra hỏi có phải vừa đổ trộm thải hay không, các đối tượng liền chối bay chối biến. Do không có hình ảnh chứng minh nên rất khó để xử phạt các đối tượng này về hành vi đổ trộm chất thải.

Lượng lớn chất thải bể phốt dồn ứ dưới mương thoát nước, cho thấy tình trạng đổ thải ở đây đã diễn ra trong suốt một thời gian dài. Ảnh: Hồng Quý

Cũng theo đại diện Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội, đơn vị chỉ có chức năng quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông chứ không có chức năng xử phạt vi phạm hành chính về môi trường. Do chất thải được xả xuống mương thoát nước, không gây ảnh hưởng trực tiếp đến mặt đường hay an toàn giao thông nên đơn vị chỉ có thể ghi nhận và chuyển thông tin đến các cơ quan, đơn vị phụ trách.

Vị đại diện này cho biết thêm, đơn vị mới chỉ dừng lại ở mức độ phối hợp với bên công ty thoát nước hoặc môi trường đô thị để xử lý dọn dẹp hậu quả, chứ chưa từng có tiền lệ phối hợp với lực lượng công an để truy vết, lập chuyên án bắt quả tang các xe xả thải trái phép.

Nhìn từ dưới đường gom Đại lộ Thăng Long, bãi thải trông không khác gì một bể phốt lộ thiên. Video: Hồng Quý

Khi được hỏi về phương án lắp camera tại chỗ đổ thải để ghi lại bằng chứng các trường hợp đổ trộm, đại diện Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội cho rằng, để thực hiện được phương án này cần phải có sự bàn bạc, phối hợp với nhiều bên. Bên cạnh đó, ngay cả khi có lắp đặt camera thì việc trích xuất dữ liệu từ camera để làm căn cứ xử lý các đối tượng đổ trộm chất thải cũng phải do cơ quan công an thực hiện, đơn vị quản lý đường bộ như Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội không có chức năng thực hiện điều này.

Theo các chuyên gia, hành vi đổ trộm chất thải bể phốt hoàn toàn có thể xử lý hình sự. Dù chất thải bể phốt thường được phân loại là chất thải thông thường chứ không phải chất thải nguy hại, nhưng do tính chất ô nhiễm hữu cơ và vi sinh cực kỳ nghiêm trọng, hành vi cố tình đổ trộm với khối lượng lớn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội gây ô nhiễm môi trường".

Cận cảnh điểm đổ trộm chất thải bể phốt khủng ngay trên Đại lộ Thăng Long. Video: Hồng Quý

Luật sư Bùi Đình Ứng, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nếu hành vi xả chất thải bể phốt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, cá nhân hoặc pháp nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội gây ô nhiễm môi trường theo Bộ luật Hình sự. “Điều 235 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về "Tội gây ô nhiễm môi trường" đã quy định rõ khung hình phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm (trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể lên đến 15 năm tù) kèm theo các hình phạt bổ sung như cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định”, luật sư Ứng cho hay.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết sẽ kiểm tra, xác minh ngay và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội cũng khẳng định sẽ cho kiểm tra, xử lý đồng thời gửi lời cảm ơn đến phóng viên đã cung cấp thông tin cho đơn vị.